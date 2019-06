Brand in Dachgeschosswohung

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Feuerwehr rückt zu Einsatz am Sielwall aus

Im Ostertor ist es am Dienstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Grund war ein Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Aufräumarbeiten dauern noch an.