Die Heinrich-Heine-Straße ist derzeit gesperrt. (Björn Hake)

In der Heinrich-Heine-Straße in Schwachhausen ist bei Bauarbeiten am Donnerstagmittag in Höhe der Großbeerenstraße eine Gasleitung beschädigt worden. Die Feuerwehr Bremen rät, dass Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sollen. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Die Feuerwehr ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu meiden. Es sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, teilte die Feuerwehr mit. Wann genau der Einsatz beendet wird, sei noch nicht abzusehen. (sei)