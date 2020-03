Am Freitagabend musste die Feuerwehr Bremen zu einem Großeinsatz in Bremen-Oslebshausen ausrücken. In der Tillmannstraße wurde eine Explosion gemeldet. Ob es sich um einen lauten Knall oder tatsächlich um eine Explosion handelt, ist zurzeit noch unklar.

Nach ersten Informationen stehen mehrere Pkw, Lkw und eine Lagerhalle in Vollbrand. Wie viele Kräfte im Einsatz sind, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Die Polizei Bremen teilte mit, dass das Gelände abgesichert wurde, aber es zu keinen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen würde.

Der Knall war laut mehreren Facebook Usern auch in angrenzenden Stadtteilen zu hören, aber auch drüber hinaus. Laut der Kommentare hörte man die Explosion sogar in Ganderkesee.

++ Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. +++ (isc)