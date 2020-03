Großeinsatz der Feuerwehr Bremen auf einem Schrottplatz im Bremer Westen. (NonstopNews / Stephan Eckert)

Am Freitagabend musste die Feuerwehr Bremen zu einem Großeinsatz in dem Gewerbegebiet Riedemannstraße in Bremen-Oslebshausen ausrücken. Dort wurden mehrere Explosionen und Feuerbälle gemeldet. „Das war beim Eintreffen der Feuerwehr auch noch so“, sagte Andreas Desczka, Sprecher der Feuerwehr Bremen, dem WESER-KURIER. Druckgasflaschen seien mehrfach inmitten der Brandstelle explodiert oder zerknallt, wie man im Fachjargon sagen würde. Dabei seien auch noch Einzelteile durch die Gegend geflogen, wodurch die Arbeit der Einsatzkräfte erschwert wurde.

Nach ersten Informationen standen auf einem Schrottplatz mehrere Pkw, Kleinlastern und eine Lagerhalle in Vollbrand. Inzwischen sei ein umfassender Löschangriff von drei Seiten mit drei Drehleitern und diversen Strahlrohren aufgebaut. Das betroffene Gelände umfasse eine Größe von 40x30 Meter.

Im Einsatz sind drei Berufsfeuerwachen und fünf freiwilligen Feuerwehren mit insgesamt 120 Einsatzkräften.

Der Einsatz der Feuerwehrkräfte wurde durch explodierende Gasflaschen erschwert. (NonstopNews / Stephan Eckert)

Die Ursache ist noch unklar. Verletzte und Betroffene gibt es nach aktuellem Erkenntnisstand keine. Nach Einschätzung von Andreas Desczka wird sich der Einsatz noch einige Stunden hinziehen.

Die Polizei Bremen teilte außerdem mit, dass das Gelände abgesichert wurde, es aber zu keinen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen würde.

Der Knall war laut mehreren Facebook-Usern auch in angrenzenden Stadtteilen zu hören, aber auch drüber hinaus. Laut der Kommentare hörte man die Explosion sogar in Ganderkesee.

++ Der Artikel wurde aktualisiert um 23.10 Uhr. +++ (isc)