Die große, moderne Gerätehalle der Freiwilligen Feuerwehr Lehesterdeich ist das Verdienst von Heiko Lürßen. (Christina Kuhaupt)

Die Verantwortung lastet nicht mehr auf seinen Schultern, aber das ist kein Grund für Heiko Lürßen, sich nicht mehr verantwortlich zu fühlen für „seine“ Freiwillige Feuerwehr Bremen-Lehesterdeich. „Jetzt ist es wieder Hobby, nicht mehr Dienst“, sagt der langjährige Wehrführer, unter dessen Leitung die „kleine Wehr am Deich“ zu einer der drei Schwerpunktwehren Bremens gewachsen ist. Seit 44 Jahren ist der 63-Jährige freiwillig im Einsatz, wofür er jetzt eine persönliche Einladung des Bundespräsidenten zum Bürgerfest am 30. August im Park von Schloss Bellevue erhielt. Frank-Walter Steinmeier dankt an diesem Tag 4000 Ehrenamtlichen, die sich bundesweit in besonderer Weise für andere Menschen einsetzen.

Heiko Lürßen verbindet die Fahrt nach Berlin mit einem einwöchigen Aufenthalt in der Bundeshauptstadt, „als Rentner habe ich ja nun Zeit“, sagt er. In den vergangenen 15 Jahren habe er keinen längeren Urlaub gemacht, „in den letzten 20 Jahren ist kein Tag ohne Feuerwehr vergangen“. Die Jahre von 2006 bis 2016 waren geprägt vom unermüdlichen Einsatz für ein neues Gerätehaus. „Zehn Jahre Kampf mit dem Senat und Immobilien Bremen.“ Ein gutes Verhältnis zu seinen Gesprächspartnern in den Behörden sei ihm dabei immer wichtig gewesen, das wachse mit der Zeit, und „Senator Mäurer habe ich lieben gelernt“. Der Innensenator war auch dabei, als Lürßen 2018 aus dem aktiven Feuerwehrdienst verabschiedet wurde, mit 62 Jahren wechselte er in die Reserveunterstützungsabteilung – in der er selbstredend aktiv ist.

Die 50 Kameradinnen und Kameraden und 20 Jugendfeuerwehrleute ernannten Heiko Lürßen zum Ehrenwehrführer, die „seltene“ Ehrenspange in Gold gab es vom Landesfeuerwehrverband. Das freut den engagierten Brandschützer, ebenso wie die Einladung nach Berlin, aber richtig stolz macht ihn das neue Gerätehaus, das „zurzeit modernste in Bremen“. Von der Straße Am Lehester Deich aus wirkt das Gebäude lediglich wie eine verklinkerte Halle, die Tore für die Fahrzeuge liegen nach hinten raus.

Die Halle „verkehrt herum zu bauen“, das habe er sich nachts überlegt, erzählt Heiko Lürßen. Dadurch würde sich mehr Übungsfläche ergeben und es würde nicht so viel Natur verbraucht. Und so kam es. Der unverbaubare Blick vom Gemeinschaftsraum aus geht in die Borgfelder Wümmewiesen, phänomenal.

Acht Fahrzeuge passen in die Halle, von denen an diesem Tag einige fehlen, die nach einem Einsatz, bei dem Asbest freigesetzt wurde, spezialgereinigt werden. Die Schwerpunktwehr für den Bremer Nordosten hat zahlreiche Sonderaufgaben übernommen, beherbergt den großen Einsatzleitwagen und ein Fahrzeug mit Vorrichtungen, die Wasser über eine Strecke von zwei Kilometer transportieren können. Das kommt bei Einsätzen wie beim Moorbrand in Meppen zum Tragen, wo die Bremer eine Woche im Einsatz waren. Auch ein Rettungsboot für die Wümme und eine mobile Tankstelle sind in Lehesterdeich angesiedelt – Heiko Lürßen kennt alle Details.

Der gebürtige Oberneuländer ist 1975 in die Freiwillige Feuerwehr Bremen eingetreten, weil er nicht zum „Militärdienst“ wollte, den man mit zehn Jahren Ersatzdienst ausgleichen konnte. Nach einem Jahr wechselte Lürßen zur Wehr nach Lehesterdeich, wo er sich später auch niedergelassen hat. Neben seiner Arbeit als Maurer und Bauleiter im Familienunternehmen hat er zahlreiche Lehrgänge bei der Feuerwehr absolviert, war Bereitschaftsführer und Wehrführer, wurde befördert bis zum Brandamtmann. Auch die Jugendfeuerwehr hat er 1983 mitgegründet, seit 2010 ist er im Arbeitskreis „Neue Struktur für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bremen“ tätig. Andere Hobbys? Nein, dafür sei gar keine Zeit geblieben.

Seine Ehefrau hat das zeitintensive Engagement mitgetragen, seine Kinder, die in Borgfeld und Horn-Lehe leben, treten in seine Fußstapfen. Der Sohn sogar doppelt, als Berufsfeuerwehrmann und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Auch der Schwiegersohn ist freiwillig aktiv, ein Enkel ebenfalls in der aktiven Wehr. „Wir sind eine Feuerwehrfamilie.“

In Zweifel geraten ist er nie, auch wenn es schwierige Einsätze gab, die Aufgaben immer weiter wuchsen. Die gemeinsame Aktivität bringe Landwirte, Studenten, Angestellte, Schichtarbeiter und Berufsfeuerwehrleute zusammen, Einsätze wie beim Osterfeuer, beim Horn-to-be-wild-Festival oder beim Quartierfest Horn-Lehe verankerten die Feuerwehr in den Ortsteilen. Zum Tag der offenen Tür kämen bis zu 2000 Besucher, der nächste ist übrigens am 7. September.

Das Wichtigste für den Feuerwehrmann, der Kitt, der alles zusammenhält, ist der kameradschaftliche Umgang miteinander. Gemeinsam Spaß haben und im Ernstfall gemeinsam funktionieren, das ist der Anspruch von Heiko Lürßen: „Wenn einer müde ist, muss der andere für ihn schlafen – das ist Kameradschaft.“

Zur Sache

Zu Gast im Schloss Bellevue

Zu den Bremerinnen und Bremern, die vom Bundespräsidenten als Dank für ihre ehrenamtliche Arbeit zum Bürgerfest am 30. August in Berlin eingeladen wurden, gehören neben Heiko Lürßen beispielsweise auch Marie-Luise Zimmer, Manfred Höting und Regina Krämer.

Marie-Luise Zimmer ist Musik- und Trauma-Therapeutin und hat mit der Bremer Krebsgesellschaft das Gemeinschaftsprojekt Pegasus gegründet, ein Unterstützungsangebot für Kinder und Jugendliche mit krebskranken Eltern oder Geschwistern. Die kostenfreien Angebote finanziert der Förderverein ausschließlich über Spenden.

Manfred Höting war mehr als 50 Jahre Blutspender. In 196 ehrenamtlichen Einsätzen spendete er rund 98 Liter Blut. Der soziale Gedanke, Menschen in Not zu helfen, motivierte ihn. In diesem Jahr feierte Manfred Höting seinen 73. Geburtstag und damit endete sein Engagement, wie es die einheitliche Regelung der Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes vorsieht.

Regina Krämer in Bremerhaven zählt zu den „Grünen Damen und Herren“, die ehrenamtlich kranke und hilfebedürftige Menschen in Krankenhäusern und Einrichtungen der Altenhilfe besuchen. Als Einsatzleiterin ist sie für die Einsatzplanung und für die regionale Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Mit neun Grünen Damen und Herren ist sie in den Kliniken eines Schweizer Gesundheitsdienstleisters tätig.