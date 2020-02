Ein 22-jähriger freiwilliger Feuerwehrmann aus Bremerhaven ist vor dem Landgericht Bremen wegen Brandstiftung verurteilt worden. (Symbolbild) (Frank Thomas Koch)

Wegen elf Brandstiftungen war der 22-Jährige angeklagt, für eine davon wurde er am Mittwochnachmittag vor dem Landgericht Bremen verurteilt. Eineinhalb Jahre Haft auf Bewährung bekam der Mann dafür, am 23. Mai 2019 eine unbewohnte Doppelgartenlaube in einer Kleingartenanlage in Brand gesteckt zu haben. Für alle andere Taten wurde er freigesprochen. Keineswegs nur nach dem Prinzip „Im Zweifel für den Angeklagten“, betonte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsbegründung. Und verband dies mit einer schallenden Ohrfeige für die Ermittlungsarbeit der Polizei in Bremerhaven.

Nach einer Serie von Brandstiftungen in der Seestadt, sei der Wunsch der Polizei offenbar sehr groß gewesen, endlich einen Täter festzusetzen. Zumindest habe das Gericht den Eindruck gewonnen, dass die Vernehmung des Angeklagten mit der relativ großen Gewissheit geführt wurde, den richtigen Mann zu haben. Tatsächlich aber habe die Beweislage dafür bei Weitem nicht ausgereicht. Für Aufsehen hatte dieser Fall insbesondere deshalb gesorgt, als der 22-Jährige selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig war.