Feuerwerk darf um das Rathaus und im Schnoor nicht abgebrannt werden. (studio b bremen)

Die Gewerbeaufsicht erlässt für das Land Bremen eine neue Allgemeinverfügung und verbietet ab diesem Sonnabend das Abbrennen von Feuerwerk in bestimmten Bereichen. Zwei in der Stadt Bremen werden in der Mitteilung der Senatorin für Verbraucherschutz benannt: das historische Schnoorviertel und der Bereich um das Rathaus. Denn dort bestehe das Risiko, dass Brände große Schäden anrichten.

Darüber hinaus gilt das Verbot im Umkreis von 150 Metern von Reet- und Fachwerkhäusern sowie Tanklagern und Tankstellen. Davon unberührt bleibt das Feuerwerksverbot in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen, dem Zoo am Meer und 1,5 Kilometern von Flugplätzen. Außerdem darf laut Gewerbeaufsicht das Silvesterfeuerwerk nur im Zeitraum vom 31. Dezember, 18 Uhr bis 1. Januar, 1 Uhr abgebrannt werden.