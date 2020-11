Die für Senioren kostenlosen FFP2-Masken sollen einen effektiveren Schutz vor dem Coronavirus bieten. (Hauke-Christian Dittrich / dpa)

In den meisten Apotheken waren die Gratis-FFP2-Masken am Starttag bereits vergriffen. Nachschub ist geordert und auf dem Weg, das teilen der Senat und die Apothekerkammer mit. Am Freitag war die Aktion gestartet: Die Spezialmasken werden an Senioren ab 65 Jahren mit Wohnsitz in Bremen in den Apotheken des Landes kostenlos verteilt. Als Monatsbedarf werden zehn Masken pro Person abgegeben. Rund 670.000 FFP2-Schutzmasken wurden laut der Mitteilung am Freitag und Sonnabend verteilt, weitere 1,5 Millionen Masken sind bestellt, wie es heißt. Sie sollen voraussichtlich bis spätestens Ende der Woche in allen Apotheken angekommen sein.

Wie berichtet, sind viele Senioren, die zur Zielgruppe gehören, bei der Gratis-Ausgabe leer ausgegangen. Teilweise gab es lange Warteschlangen vor den Geschäften. Das hat auch zu Kritik und Unmut bei den Betroffenen geführt. Klaus Scholz, Präsident der Bremer Apothekerkammer, wirbt um Verständnis, die Apotheker übernähmen die kostenlose Masken-Ausgabe als Ehrenamt. „Es macht keinen Sinn, wenn alle Berechtigten quasi zeitgleich in die Apotheken kommen. Insofern bitten wir, jetzt erst mal abzuwarten und erst gegen Ende dieser beziehungsweise Anfang der kommenden Woche wieder nachzufragen.“