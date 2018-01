Eine Szene wie in einem Fernsehkrimi: Ein Mann versucht, einen Firmentransporter zu stehlen. Ein Mitarbeiter des Unternehmens springt auf die Motorhaube des Wagens, um den Dieb zu stoppen. Der aber fährt weiter, tritt aufs Gaspedal bis sich sein Verfolger nicht mehr halten kann.

Die Aufarbeitung dieses Vorfalls, der sich vormittags am 31. Juli 2017 im Bereich Vietorstraße / Doventorsteinweg zugetragen haben soll, beschäftigt seit Donnerstagmorgen das Landgericht Bremen.

Auf der Anklagebank sitzt ein 35-Jähriger, dem die Staatsanwaltschaft Räuberischen Diebstahl und außerdem noch einen Wohnungseinbruchsdiebstahl vorwirft. Der Mann soll in der Silvesternacht von 2016 auf 2017 in Huchting durch die Wohnzimmerfensterscheibe in ein Haus eingedrungen sein und von dort Wertsachen und Bargeld im Gesamtwert von 6860 Euro gestohlen haben.

Der spektakuläre Diebstahl des Firmentransporters im Sommer vergangenen Jahres soll sich laut Staatsanwaltschaft wie folgt zugetragen haben: Der Angeklagte sei in den abgestellten aber nicht abgeschlossenen Wagen eingestiegen, habe das Fahrzeug von innen verschlossen und den Motor mit dem noch im Schloss steckenden Zündschlüssel gestartet. In dem Transporter befanden sich Tabakwaren im Wert von über 40.000 Euro, 3951 Euro Bargeld sowie 400 Schlüssel zu verschiedenen Zigarettenautomaten.

Als der Dieb losfuhr, bemerkte dies der Mitarbeiter der Firma, der daraufhin auf das rückwärtsfahrende Fahrzeug aufsprang und sich halb über dem Radkasten, halb über der Motorhaube in Höhe des Beifahrersitzes am Scheibenwischer festhielt. Der Angeklagte soll daraufhin den Vorwärtsgang eingelegt haben, um den Mitarbeiter vom Fahrzeug abzuschütteln und mit der Beute zu flüchten. Er habe dabei so sehr beschleunigt, dass sich der Mann nicht mehr auf der Motorhaube halten konnte und sich seitlich vom Fahrzeug fallen ließ, heißt es in der Anklage. Er erlitt dabei Schürfwunden an beiden Händen, Armen und Beinen sowie der Stirn. Außerdem eine schmerzhafte Prellung der linken Schulter und eine stark blutende Kopfplatzwunde. Der Mann musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Der Angeklagte soll mit dem Transporter zum Parkplatz Stadtsee Süd am Unisee gefahren und von dort zu Fuß weitergeflüchtet sein. Die Polizei konnte ihn allerdings schon kurze Zeit später stellen.