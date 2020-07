Wie bleibt die Sögestraße auch in Zukunft für Besucher attraktiv? Die Politiker wollen an diesem Dienstag über die Situation der Innenstadt sprechen. (Frank Thomas Koch)

Das liebe Geld ist das zentrale Thema der letzten Parlamentswoche vor der Sommerpause. Die Bürgerschaft wird mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken am Mittwoch voraussichtlich den Finanzrahmen für das Jahr 2020 absegnen, insgesamt 4,7 Milliarden Euro für das Bundesland und drei Milliarden Euro für die Stadt Bremen. Die Oppositionsfraktionen von CDU und FDP werden, so ist es zu erwarten, dem rot-grün-roten Haushalt nicht zustimmen: Beide Fraktionen haben jeweils eigene Gegenvorschläge vorgelegt.

Normalerweise wird Bremens Haushalt jeweils für zwei Jahre beschlossen, dieses Mal nicht. Hintergrund sind die noch unklaren wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat für September eine außerplanmäßige Steuerschätzung angekündigt. Mögliche Auswirkungen auf die Bremer Finanzlage im Jahr 2021 sollen im November noch in die Pläne eingearbeitet werden. Unter anderem muss die Regierungskoalition eine Lösung auf die Frage finden, ob mögliche Kredite, die die Landesverfassung eigentlich verbietet, auch im nächsten Jahr noch mit der Notlage durch Corona begründet werden können.

Im Haushaltsausschuss waren Ende Juni dennoch die Zahlen für 2020 und 2021 zusammen beraten worden – entgegen der Kritik von CDU und FDP, die sich für separate Planungen ausgesprochen hatten. Für das Jahr 2020 wird Bremen Kredite aufnehmen müssen, um unter anderem die diversen Corona-Hilfen für staatliche Betriebe und die verschiedenen Wirtschaftsbranchen, den „Bremen-Fonds“, stemmen zu können. Das hatte Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) schon bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs in der Bürgerschaft Anfang Juni deutlich gemacht.

Eigentlich verbietet die Landesverfassung die Aufnahme neuer Kredite, einen Ausweg stellt die Erklärung einer allgemeinen Notlage, die durch die Pandemie gegeben ist, dar. Unklar ist noch, das hatte Strehl ebenfalls bereits angemerkt, ob die im Etat geplante maximale Kreditsumme von 1,2 Milliarden Euro ausreicht, womöglich sogar zu hoch angesetzt oder zu niedrig bemessen ist. Die Zukunft der Bremer Innenstadt vor dem Hintergrund der Schließungen von Kaufhof, Karstadt-Sport und Zara und den offenen Fragen rund um den Sparkassensitz am Brill ist an diesem Dienstag Thema einer Aktuellen Stunde, die die CDU unter dem Motto „Planlos durch die Stadt“ beantragt hatte (15 Uhr).

Ebenfalls die CDU hatte per Dringlichkeitsantrag das Thema „Freimarkt“ auf die Tagesordnung gehievt. Bundesweit sind Großveranstaltungen bis Ende Oktober untersagt – dieser Beschluss der Länderchefs wird sich voraussichtlich auch auf Bremens Traditionsveranstaltung auswirken. Die CDU fordert, dass bis Mitte August ein Konzept vorliegt, wie der Freimarkt unter Corona-Bedingungen aussehen könnte (etwa 16.30 Uhr). In den Donnerstag startet das Parlament um 10 Uhr mit zwei Aktuellen Stunden zur Situation bei Airbus und zu den Auswirkungen der Anhebung des Mindestlohns im Bund auf Bremen. Nach der Mittagspause soll die Einführung der neuen Landesantidiskriminierungsstelle beschlossen werden (13.45 Uhr), anschließend die Änderungen im Polizeigesetz (circa 14.30 Uhr). Am späten Nachmittag geht es um die Zukunft der Jacobs-University (etwa 17.15 Uhr).

Die Bürgerschaft tagt in Halle 7 auf der Bürgerweide.