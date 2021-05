Im Haus des Reichs, Sitz des Finanzsenators, arbeitet auch das Finanzamt Bremen. (Christina Kuhaupt)

Rund 200.000 Einkommensteuererklärungen werden pro Jahr in Bremens Finanzämtern bearbeitet. Zumeist dauerte das im Durchschnitt zwischen 50 bis 70 Tage, wenn man die Bearbeitungsjahre 2015 bis 2019 betrachtet. Trotz der Corona-Pandemie haben sich die Abläufe 2020 und im laufenden Jahr aber keineswegs verlangsamt, im Gegenteil. Das wird den Behörden auch von außerhalb bescheinigt.

„Die Finanzverwaltung arbeitet aktuell sehr zügig und hat alle Erleichterungen des Bundesfinanzministeriums, etwa in Bezug auf Stundungen, umgesetzt“, sagt Monika Will, Geschäftsführerin der Hanseatischen Steuerberaterkammer Bremen. Bei Verzögerungen scheine es sich also eher um private Einzelfälle zu handeln. Auch Matthias Fromm, Referent für Recht und Steuern bei der Handelskammer Bremen, betont: „Darüber, dass die Bearbeitung von Steuererklärungen derzeit länger dauert als in der Vor-Corona-Zeit, liegen uns seitens der Mitgliedsunternehmen keine Beschwerden vor.“

Im Finanzressort selbst weist man darauf hin, dass im vorigen Jahr die Bearbeitungszeiten in den Bremer Finanzämtern sogar „erheblich verbessert“ werden konnten - und bezieht sich dabei auf eine Übersicht des Bundes der Steuerzahler (BdSt). Danach war man 2020 bei Arbeitnehmern und Rentnern 16 Tage schneller als noch im Jahr zuvor: In der Regel ging der Einkommensteuerbescheid nach 44 Tagen raus. Und bei den „Sonstigen Personen“ - also Selbstständigen, Freiberuflern und Unternehmern - belegte Bremen im ersten Corona-Jahr sogar den zweiten Platz, knapp hinter Berlin. Die „Sonstigen“ hatten in Bremen knapp 40 Tage nach Eingang ihrer Steuererklärungen Post vom Finanzamt.

So vermerkte der BdSt in seinem aktuellen „Bearbeitungscheck“ Ende März: „14 von 16 Bundesländern haben sich verbessert. Besonders hervorzuheben sind dabei Schleswig-Holstein und Bremen.“ Auch in Niedersachsen sind die Bearbeitungszeiten gesunken, allerdings auf einem anderen Niveau: Selbstständige warteten hier im vorigen Jahr immer noch 53 Tage auf ihren Bescheid, bei angestellten Arbeitnehmern waren es fast 46 Tage im Schnitt. Laut BdSt arbeiten alle Finanzämter „grundsätzlich mit der gleichen Software“. Starke Abweichungen von den Durchschnittszahlen hätten vor allem personelle Gründe wie Krankheit oder Elternzeiten.

Wie aber sieht es im laufenden Jahr aus? „Für die bislang für das Jahr 2020 bearbeiteten Steuererklärungen liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit aktuell bei 38 Tagen, also vergleichbar gut wie in 2020“, sagt Dagmar Bleiker, Sprecherin des Finanzressorts. Allerdings könne die Bearbeitungsdauer einer Steuererklärung individuell schwanken - je nachdem, ob besondere Sachverhalte durch das Finanzamt zu prüfen sind oder eben nicht.

Bei Handwerkerkosten wird genau hingeschaut

Erhöhter Prüfbedarf besteht zum Beispiel bei Hausrenovierungen mit umfangreichen Handwerkerkosten. Das gilt insbesondere für vermietete Objekte, wenn der Steuerzahler der Vermieter ist. Genauer hingeschaut wird auch, wenn etwa erstmals ein häusliches Arbeitszimmer, eine doppelte Haushaltsführung oder Vermietungseinkünfte angegeben werden. Oder wenn gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhte Krankheitskosten geltend gemacht werden.

Auf einen Corona-bedingten Faktor weisen sowohl der BdSt als auch das Finanzressort hin: Viele Erklärungen für das Jahr 2019 sind noch nicht abgegeben worden, weil den Steuerberatern wegen der Pandemie die Frist bis zum 31. August verlängert wurde. Denn in vielen Kanzleien war die Zeit wegen zusätzlicher Aufgaben knapp: Die Berater mussten ihre Mandanten vor allem bei den teils komplizierten Anträgen zu diversen Corona-Hilfsprogrammen unterstützen.

„Wenn die noch ausstehenden Erklärungen nun alle geballt zum Ende der Frist abgegeben werden - womit zu rechnen ist -, kann in solchen Zeiten die Bearbeitung der einzelnen Erklärung länger dauern“, warnt Bleiker. „Denn auch die Corona-Hilfen für Unternehmer und Selbständige werden voraussichtlich einer Überprüfung unterliegen.“ Zudem werde das Kurzarbeitergeld zu mehr Fällen führen, weil alle, die Kurzarbeitergeld bezogen haben, Steuererklärungen abgeben müssen.

Keinen Einfluss auf die Bearbeitungszeiten hat offenbar der Umstand, dass wegen der Pandemie Mitarbeiter des Finanzressorts in anderen Dienststellen aushelfen müssen. „Die stammen nicht aus dem Bereich der Einkommensteuerveranlagung“, sagt Bleiker. Vielmehr seien im vorigen Jahr Mitarbeiter aus den Außendiensten in der Einkommensteuerveranlagung als Unterstützungskräfte eingesetzt worden. Das habe offensichtlich dazu beigetragen, dort die Bearbeitungszeiten zu verkürzen. Diese Unterstützungskräfte werden nun aber nicht mehr eingesetzt, weil die Außendiensttätigkeit langsam wieder hochgefahren wird. Aktuell arbeitet man bei der Veranlagung der Einkommensteuer also wieder mit dem planmäßigen Personal. Und bislang liegen noch keine vermehrten Beschwerden vor, etwa beim Bürgerbeauftragten des Ressorts.

Zur Sache

Hohe Hürde vor Verzugszinsen

Auch wenn es keine konkrete Frist gibt, innerhalb der das Finanzamt den Steuerbescheid er-stellt haben muss: Er sollte spätestens sechs Monate nach Abgabe der Steuererklärung vorliegen, fordert der Bund der Steuerzahler (BdSt). Diese Frist verschiebe sich allerdings nach hinten, wenn Belege fehlen oder Informationen angefordert werden müssen. „Wer ein halbes Jahr nichts vom Finanzamt hört, sollte sich nach dem aktuellen Bearbeitungsstand erkundigen“, rät der BdSt. Wenn sich dann immer noch nichts tut, könne man einen Untätigkeitseinspruch einlegen. Nach weiteren sechs Monaten ohne Bescheid bestehe die Möglichkeit einer Untätigkeitsklage.

Wer eine Steuererstattung erhält, dem stehen auch Verzugszinsen zu. Doch laut Abgabenordnung beginnt der Zinslauf erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Die Zinsen betragen für jeden Monat 0,5 Prozent, das gilt sowohl für Erstattungen wie auch für Nachzahlungen. „Eine jetzt eingereichte Steuererklärung müsste also bis zum 1. April 2022 noch nicht bearbeitet sein, damit überhaupt Zinsen entstehen“, erklärt Ressortsprecherin Dagmar Bleiker. Außerhalb dieses gesetzlich geregelten Zinslaufs gebe es keinen Anspruch der Steuerzahler auf eine „Vergütung“ einer vermeintlich zu langen Bearbeitungsdauer.