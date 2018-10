Die Hansestadt Bremen will es sich und ihren Bürgern einfacher machen, mit der Steuererklärung umzugehen. (Oliver Berg/dpa)

Steuererklärung, wie geht das? Für viele ist das Thema ein rotes Tuch, das ist auch der Bremer Steuerverwaltung klar. Um den Umgang mit den Behörden zu erleichtern – und auch der Verwaltung Arbeit abzunehmen – startet am Jahresende ein Pilotversuch für Bremer zum automatischen Steuerbescheid. Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) und Staatsrat Hennig Lühr haben am Freitag die Basis dafür, das just freigeschaltete „Online-Finanzamt“, vorgestellt.

Dieser neue Internet-Auftritt (www.online-finanzamt.bremen.de) soll Steuerpflichtigen im Lande, sowohl in Bremen als auch in Bremerhaven, „bei der Klärung von Steuerfragen das Leben erleichtern“. Nach einem Aufruf zur Bürgerbeteiligung, auf die etwa 50 Bremer reagiert hätten, wurden in Workshops zehn Modellszenarien entwickelt, die unterschiedlichste Lebenslagen aufgreifen. Daraus wurden sogenannte „Starterkits“ entwickelt, die konkrete Handreichungen leisten sollen. Als Zielgruppen finden sich dort Berufsanfänger, Studierende, Eltern, Ehepaare, Paare, die sich trennen, Menschen, die ihren Partner verloren haben, Rentner und Pensionäre, Selbstständige, Vermieter, Erben sowie Steuerpflichtige, die Kranken- und Pflegekosten absetzen wollen. Diese Themen-Kits seien ein Mittelding von Antworten auf häufig gestellte Fragen und Checklisten.

Wer besser über seine steuerlichen Belange im Bilde ist, erspart der Finanzverwaltung Arbeit und Geld – das Onlinefeld ist Teil der „Kombination“, die Linnert anstrebt. Der andere besteht in der „analogen“ Kontaktstelle, die in Gestalt der Zentralen Informations- und Anlaufstelle (ZIA) an der Schillerstraße 22 umgestaltet wurde: Der Empfang verfügt über einen höhenverstellbaren Tresen und soll durchaus auch im übertragenen Sinn Barrierefreiheit verkörpern. Dort, so Lührs, würden ab sofort Fragen zu den Themen wie Vereine und Steuern, Gemeindeabgaben (wie Hundesteuer) und Zahlungsaufforderungen gebündelt beantwortet. Ein WLAN-Hotspot am Finanzamt, dem Haus des Reichs, ermögliche zudem das Surfen rund um die Uhr – nicht nur in Steuerfragen.

Wann kommt der Bescheid?

Zu den Online-Errungenschaften zählt die Möglichkeit der Statusabfrage: Wie weit ist meine Steuererklärung bearbeitet, wann kann ich mit dem Bescheid rechnen? Außerdem gibt es ein Glossar, das Begriffsklärungen von Abgeltungssteuer bis Progressionsvorbehalt bietet. Und wer sich mit einer Frage oder Beschwerde per E-Mail an sein Finanzamt wendet, „bekommt nach spätestens drei Werktagen eine erste Rückmeldung“, verspricht die Senatorin.

Der Pilotversuch zum automatischen Steuerbescheid richtet sich an Bürger mit „ausschließlichen Einkünften aus Renten und Pensionen“, bei denen die sogenannte Amtsveranlagung möglich ist. Sie können das Finanzamt beauftragen, aus den vorliegenden Daten automatisch eine Steuererklärung zu erstellen. „Die Unterlagen müssen nicht zusammengesucht und kein Formular ausgefüllt werden“, sagt Linnert. Beteiligen können sich an dem Projekt bis zu 200 Steuerzahler. Mehr als 120 000 Einwohner sind über 65 Jahre alt.

Das „Online-Finanzamt“ sei als Ergänzung zum bundesweiten Elster-Verfahren, der elektronischen Übermittlung der Steuererklärung, zu verstehen. Gewerbetreibende sind verpflichtet, Elster zu nutzen. Arbeitnehmern steht es frei, die papierlose Variante zu wählen. In Bremen, so Lühr, beteiligen sich derzeit 46 Prozent von ihnen am Elster-Verfahren. Ziel sei, die Quote der papierlosen Steuererklärungen bis Ende 2019 um 15 Prozentpunkte zu erhöhen. „Wir haben mit der Volkshochschule verabredet, dass dazu Kurse angeboten werden“, sagt Lühr. Die Telefonauskunft bleibe unter 0421/36 19 09 09 erreichbar.