Altenpfleger sollen einen Bonus erhalten, doch die Finanzierung ist nicht geklärt. (Peter Steffen)

Es klang alles nach ein wenig Anerkennung für die in der Corona-Krise zusätzlich geforderten Altenpflegekräfte. Eine Bonuszahlung von 1500 Euro sollten sie für ihre wichtige Arbeit bekommen – ein kleines Dankeschön, verbunden mit besten Grüßen des Gesundheitsministers. Doch wer Geld verspricht, sollte sich vorher auch darüber Gedanken gemacht haben, woher es kommen soll.

Dieses Thema aber hatte Jens Spahn sträflicherweise ausgespart. Nun haben die Krankenkassen Alarm geschlagen und warnen den Minister, die dafür nötige Summe, immerhin eine Milliarde Euro, den Beitragszahlern in Rechnung zu stellen. Erst jetzt sucht Spahn nach einer Lösung. Deutlich zu spät.

Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen: Die Corona-Prämie haben sich die Pflegekräfte redlich verdient – es gibt wohl niemanden, der sie ihnen nicht gönnt. Doch der Griff in die Pflegekassen kann es nicht sein. Die Boni müssen aus Steuern finanziert werden, damit nicht nur sozialversicherungspflichtige Beitragszahler sie bezahlen. Bund und Länder sind also gefordert. Würden sie einen entsprechenden Zuschuss in die Pflegekassen zahlen, wäre das Problem gelöst.