Mit dieser Finanzspritze hatten die Mitglieder der Organisation Autofreier Stadtraum nicht gerechnet. Der Bremer Verein wird von Phineo, einem gemeinnützigen Beratungs- und Analysehaus, mit 180.000 Euro gefördert, und zwar im Rahmen der Initiative Mobilitätskultur. Hinter dem Geld steckt ein privater, nicht bekannter Spender, eine Stiftung sucht die Projekte aus. Das Geld wird über drei Jahre verteilt ausgeschüttet und ermöglicht es dem Autofreien Stadtraum, zwei halbe Stellen zu schaffen. Damit nicht genug: Über den Fonds Soziokultur ist der Verein mit 7000 Euro für ein Projekt bedacht worden.

Seit 2012 machen sich die Akteure des Autofreien Stadtraums stark für mehr Lebensqualität, mehr Klimaschutz und alternative Ideen zur Mobilität in Bremen. 2019 bekam der Verein die Gemeinnützigkeit zugesprochen. Anfang dieses Monats wählten die Mitglieder Susanne von Essen, Johanna Melinkat und Ralph Saxe zum neuen Vorstand. Im Zuge dieser ­Veränderungen gab es auch die ersten Gespräche mit Phineo. Ziel dieser gemeinnützigen Organisation ist es, die Strukturen und Wirkung gemeinnütziger Arbeit transparent zu machen. Dadurch sollen Initiativen in die Lage versetzt werden, mit mehr Wirkung zu handeln und mehr für die Gesellschaft zu ­bewirken.

Projekte sollen Bewusstsein für Mobilität verändern

„Durch die Initiative Mobilitätskultur werden in den kommenden zehn Jahren Projekte und Organisationen gefördert, die das Bewusstsein für Mobilität verändern und urbane sowie lebenswerte Räume schaffen, in denen Menschen gerne auf ihr eigenes Auto verzichten“, sagt Susanne von Essen. Phineo sei auf den Autofreien Stadtraum zugekommen, weil dieser auch einen kulturellen Hintergrund habe und Veränderungen wie die Verkehrswende spielerisch aufzeige und darstelle. „Weil wir es eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger machen, sondern Diskussionen und Debatten anstoßen“, so von Essen.

Vorstandsmitglied Ralph Saxe ergänzt: „Das ist eine wesentliche Stärkung und Wertschätzung für den Verein und seine Ziele.“ Die ­gesamte Szene, die sich mit verkehrspolitischen Themen beschäftige, sei in Bremen in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Neben bekannten Organisationen wie dem ADFC, dem Fußgängerverein Fuß, BUND oder VCD seien Neue wie das Bündnis Verkehrswende, „Platz da!“ oder „Einfach einsteigen“ dazugekommen.

Der Fonds Soziokultur finanziert mit 7026 Euro die Theaterproduktion Soulmaschine von Lajos Talamonti. Dabei geht es um ein „selbstlernendes Robotaxi“, das sich mit Fragen des autonomem Fahrens beschäftigt. In einem extra entwickelten Bus sollen Fahrgäste auf einer Fahrt durch den Bremer Stadtraum mit einer künstlichen Intelligenz kommunizieren und gemeinsam die Steuerung des Fahrzeugs übernehmen. Ein erster Prototyp der Soulmaschine ist im Schauspiel Leipzig im Einsatz. Für Bremen soll eine neue, erweiterte Version entwickelt werden, die während der europäischen Mobilitätswoche zum Einsatz kommt. Die Veranstaltung läuft mit entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln von Mittwoch, 16. September, bis Dienstag, 22. September, in Bremen.

Für die jährlich stattfindende Initiative der Europäischen Kommission für nachhaltige Mobilität hat der Verein Autofreier Stadtraum bereits zahlreiche Termine festgezurrt. Unter Corona-Bedingungen sollen unter anderem in der Stadt Filme gezeigt, Infoveranstaltungen und Diskussionsrunden organisiert und Inszenierungen zum Parking Day (18. September) ermöglicht werden.