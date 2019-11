Am heutigen Mittwoch öffnet das Findorffer Winterdorf wieder. (Christina Kuhaupt)

Das Findorffer Winterdorf öffnet am Mittwoch, 13. November, ab 17 Uhr seine Pforten für Besucher. Auf die Gäste wartet eine gemütliche Atmosphäre mit Glühwein, Wintercocktails und vielen Lichtern. Der kleine Markt, betrieben vom Team der Schlachthofkneipe, soll eine Alternative zu den klassischen Weihnachtsmärkten sein, ohne Weihnachtsmusik und den üblichen Trubel.

Die Mitarbeiter haben das Konzept entwickelt, kümmern sich um die Deko und haben sogar die Hütten des Winterdorfs selbst aus Holz gebaut. Eine Besonderheit sind etwa die selbst entworfenen Wintercocktails, die heiß getrunken werden. Der Großteil der verkauften Produkte auf dem Markt sei faitrade, heißt es von den Veranstaltern. Das Winterdorf selbst sei zu mehr als einem Drittel vegan.

Bis mindestens Anfang Januar können Gäste das Findorffer Winterdorf täglich ab 17 Uhr besuchen. Sonntags bis donnerstags ist es bis 22 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag bis 24 Uhr. Bei schlechtem Wetter oder Veranstaltungen am Kulturzentrum Schlachthof können die Öffnungszeiten jedoch varrieren. Bald geht es auch mit dem Weihnachtsmarkt rund um das Bremer Rathaus los. Am 25. November wird der Markt in der Stadtmitte am Nachmittag offiziell eröffnet. (gah)