In der Überseestadt brannte ein Auto eines Architektenbüros aus. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt, da das Büro bereits Ziel einer Sachbeschädigung war. (dpa)

Vor einem Großraumbüro an der Straße Am Speicher XI in der Bremer Überseestadt hat am Dienstagabend ein Auto gebrannt.

Gegen 22.50 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Der VW Golf eines Architektenbüros brannte nach Polizeiangaben vollständig aus. Das Büro war bereits am 8. April attackiert worden. Unbekannte hatten gegen 23.30 Uhr eine Fensterscheibe zum Großraumbüro zerstört und Farbe in den Raum gesprüht.

Im Internet war laut Polizei von Unbekantnen ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden mit dem Titel "Glasbruch und Farbe für Knastprofiteure*innen - Architekturbüro in Bremen angegriffen!". Der Staatsschutz der Polizei Bremen, der bereits in diesem Fall die Ermittlungen übernommen hat, ermittelt deshalb nun auch im Fall des ausgebrannten Firmen-Autos wegen Brandstiftung.

Zeugen, die am Dienstagabend zwischen 22.35 und 22.50 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Am Speicher XI gemacht haben, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu wenden.

Es handelt sich bei den VW Golf um das bereits dritte Auto, das innerhalb weniger Tage in Bremen gebrannt hat. Die Polizei ermittelt auch wegen Brandstiftung im Fall zweier Wagen, die in der Nacht zu Ostersonntag in der Straße Morgengärten in Habenhausen durch Feuer zerstört wurden.