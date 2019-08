Auch künftige Bewerber müssen sich im Sporttest beweisen. Bei den Übungen müssen sie jedoch noch keine Bestergebnisse vorweisen. (Archivbild) (Frank Thomas Koch)

Die Einstellungstests für Bremer Polizisten werden geändert. Seit Anfang des Jahres hat eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Polizei Bremen, der Ortspolizeibehörde Bremerhaven sowie des Senators für Inneres das sogenannte Eignungsauswahlverfahren (EAV) der Polizei von Grund auf überarbeitet und modernisiert, berichtete Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz. Die Studier- und Berufsfähigkeit der Bewerber soll künftig nach wissenschaftlich hinterlegten Kriterien getestet werden. Zugleich gelte es, den hohen Einstellungszahlen in den kommenden Jahren gerecht zu werden, erklärte Mäurer das Ziel der Änderungen.

„Unsere Fachleute haben sich dazu bundesweit Einstellungstests angeschaut und die Kriterien ganz überwiegend an realen polizeilichen Alltagsanforderungen orientiert“, betonte der Innensenator. So müssen künftige Bewerber im Sporttest zwar weiterhin gezielt Kernkompetenzen wie Kraft, Ausdauer, Koordination, Schnelligkeit und Beweglichkeit unter Beweis stellen. Aber dabei noch keine Bestergebnisse bei den Übungen vorweisen. „Unser Ziel ist, dass wir sie unter Anleitung der Sportlehrer auf Basis ihrer Grundfitness im Studium weiter trainieren“, erläuterte die Leiterin der Zentralen Polizeidirektion Bremen, Andrea Wittrock. Anders als früher erhalten die Bewerber beim Sporttest ab sofort noch eine zweite Chance. „Eine Wiederholung einer nicht erfolgreichen Sportprüfung nach sechs Wochen ist möglich“, betonte Wittrock. Was es den im ersten Test durchgefallenen Bewerbern ermögliche, in dieser Zeit mit gezielten Übungen an ihren Defiziten zu arbeiten.

Prüfungen sind an Arbeitsalltag angepasst

Die Sprach- und Rechtschreibkompetenz wird künftig mit Übungen zur Rechtschreibung, Grammatik und Sprachgebrauch unter hohem Zeitdruck getestet. Auch Fragen, in denen es um Wortbedeutungen und ein schnelles Sinnverständnis geht, gilt es unter zeitlichem Druck zu beantworten, nannte Wittrock weitere Bausteine des neuen Eignungstests.

„Das neue Auswahlverfahren ist modern und transparent zugleich“, betonte Mäurer und verwies auf die Homepage der Polizeien Bremen und Bremerhaven, auf denen alle Testteile mit Beispielen, Kurzvideos und Tipps zum Üben dargestellt werden. Wer will, könne sich auf diese Weise selbst in einem gewissen Rahmen auf die Prüfungen vorbereiten. „Dieser persönliche Einsatz im Vorfeld gibt uns auch einen Hinweis auf die Leistungsbereitschaft und Motivation eines Bewerbers“, ist Mäurer überzeugt.

Alle Prüfungen seien soweit wie möglich dem Alltag eines Polizeibeamten beziehungsweise einer Polizeibeamtin im Einsatz auf der Straße angepasst. „Der Leitgedanke bei der Neuausrichtung der Auswahlprüfungen ist aber weiterhin die Gewährleistung der Studier- und Berufsfähigkeit der Anwärterinnen und Anwärter“, so Wittrock.

Eingangsvoraussetzungen für das Studium an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung sind weiterhin das Abitur oder die Fachhochschulreife; auch ein mittlerer Bildungsabschluss plus abgeschlossener Berufsausbildung und Berufserfahrung ist möglich. Mehr Infos zu Voraussetzungen und Tests sowie Tipps zum Einstellungsverfahren gibt es unter https://fit-genug.de/home/ auf der Homepage der Polizei, Stichwort „Bist Du fit genug?“