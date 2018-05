Ernährungsexpertin Eileen Hoja berät im Hauptbahnhof. (Frank Thomas Koch)

Reisende, Pendler, Ausflügler – alle kennen ihn, den kleinen Hunger zwischendurch. Aber den schnellen Happen auf die Hand im Bahnhof assoziiert man eher mit Fast-Food-Fetten und Zuckerguss als mit gesundem, vollwertigem Essen. Die Organisatoren der Aktionswoche „Gesund & Vital“ im Bremer Hauptbahnhof haben sich vorgenommen, dieses Image grundlegend ins Positive zu wandeln. „Denn auch beim Imbiss ‚to go‘ muss man im Bremer Hauptbahnhof nicht auf gesunden, kostengünstigen Genuss verzichten“, so Eileen Hoja, die als Fitness- und Ernährungsberaterin die Ausstellung mitkonzipiert hat.

Das „Gesund & Vital“-Team präsentiert ein Rundumpaket für alle Bahnhofsbesucher: Ausführliche Schautafeln zu Themen wie Ernährung, Entspannung, Achtsamkeit, Bewegung oder Schlaf geben Hintergrundinformationen und praktische Tipps für einen ausgewogenen Lebensrhythmus. Ernährungsangebote, die im „Einkaufsbahnhof Bremen“ erhältlich sind und den Kriterien gesund, vital und erschwinglich entsprechen, werden gesondert vorgestellt, sodass der hungrige Reisende gleich das Gelernte in die Tat umsetzen kann.

Wer mag, kann während der Ausstellung auf einer Bioimpendanz-Waage einen kurzen Fitness-Check machen. Dabei wird neben dem Körperfettanteil, der Muskelmasse und dem Wasserbedarf auch das metabolische Alter bestimmt – also das Alter der Körperzellen im Vergleich zum biologischen Alter. Die Auswertung der ermittelten Kennzahlen übernehmen die Gesundheitsprofis vor Ort, sie geben auch gleich Fitnesstipps, Ernährungsempfehlungen und Rezeptideen an die Hand. Generell gilt: „In guten Lebensmitteln steckt noch etwas ‚Leben‘ drin“, sagt Eileen Hoja und empfiehlt figurbewussten Genießern, mageres Fleisch, Quarkprodukte, Hülsenfrüchte und frisches Gemüse in den Speiseplan zu integrieren.

Weitere Informationen

Die Ausstellung "Gesund & Vital" ist bis Freitag, 11. Mai, in der Eingangshalle des Hauptbahnhofs zu besichtigen. Die Fachberater stehen an diesem Dienstag und am Mittwoch, 9. Mai, jeweils von 11 bis 19 Uhr für den Fitness-Check und alle Fragen rund um das Thema gesunde Ernährung bereit.