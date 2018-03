Unsere Autorin Serena Bilanceri hat sich seit langer Zeit wieder ins Fitnessstudio gewagt. (Dustin Weiss)

Lange ist es her, dass ich in einem Fitnessstudio trainiert habe. Mein letztes Mal liegt gewiss 18 Jahre zurück. Dabei schwärmen so viele von den Vorzügen des Trainings an den Geräten. Gerade in einem Frühling, der noch keiner ist, kann das Sporttreiben im geschlossenen Raum von Vorteil sein. Kein Regen, kein Wind. Und keine Kälte. Es ist also an der Zeit, dem Fitnessstudio eine zweite Chance zu geben.

Ein Wort der Warnung vorweg: Seit etwa vier Jahren beschränkt sich meine physische Aktivität größtenteils auf das tägliche Bewältigen der Haustreppe. Ich bin daher vor meiner ersten Sitzung ein wenig unruhig. „Keine Sorgen, ich zeige dir alle Geräte und wir besprechen vor dem Training, worauf du dich konzentrieren möchtest“, sagt die Clubmanagerin des Fitnessloft am Brill, Aline Dahse, und versucht mich damit zu beruhigen. Wer länger als eine Probestunde trainiere, bekomme auch einen personalisierten Plan. Dabei soll eine sogenannte In-Body-Messung, also eine Vermessung des Körpers, vorgenommen und eventuelle Schwächen identifiziert werden. „Welches Bein oder welcher Arm ist am stärksten? Wie sieht es mit dem Verhältnis zwischen Muskeln, Fett und Gewicht aus?“, erklärt sie.

Der Fotograf muss sich das Lachen verkneifen

Da ich erst mal nicht beabsichtige, länger als eine Stunde zu bleiben, wird der Plan ausgelassen. Eigentlich flehe ich beim Anblick der vielen Hanteln, Gewichte und Maschinen innerlich, dass ich die Stunde überhaupt überstehe. Der Fotograf, der sich ein leises Lachen nicht verkneifen kann, will zuerst ein Bild an einem Gerät im Nebenraum aufnehmen. Es besteht aus einer Stange und mehreren elastischen Gurten. „Das ist ein TRX-Band, es ist sehr gut für die Körperstabilität“, sagt Dahse. „Das benutzt auch die US-Navy für das Training der Soldaten.“ Ich nehme an, dass das die Qualität des Geräts bezeugen soll. Doch die Aussage füllt mich irgendwie mit Unbehagen. Vor meinem inneren Auge spielt sich eine Trainingsszene aus dem Film „Die Akte Jane“ ab: Eine kahl geschorene, zähnebeißende Demi Moore führt einhändige Liegestütze zwischen zwei Feldbetten aus. Ich sehe die zwei dunkelblauen Bänder leicht besorgt an. Der Fotograf lacht umso mehr in sich hinein.

„Ich mache es vor, dann kannst du es versuchen“, sagt Dahse geduldig. Es sieht tatsächlich sehr leicht aus, wenn sie die Bewegungen ausführt. Zuerst muss man eine gerade Linie mit dem Körper bilden, die Bänder greifen und sich dann hochziehen, ohne den Körper zu biegen. Ich gewinne an Selbstvertrauen. „Ach, das kriege ich problemlos hin“, kündige ich an. Mehr oder weniger. Denn es ist gar nicht so leicht, eine gerade Linie mit dem Körper zu halten während man sich bewegt. „Das ist vielleicht einfacher: Lege dich hin, setze die Füße in die Griffe und ziehe Beine und Oberkörper hoch“, schlägt die Trainerin vor. Spätestens jetzt bereue ich die Inaktivität der vergangenen Jahre zutiefst. Um uns herum laufen junge Frauen und Männer mit durchtrainierten Körpern. Sie schauen uns ein wenig perplex, ein wenig belustigt an. Doch ich lasse mich nicht durch die ersten, kleinen Schwierigkeiten abschrecken.

Ortswechsel zu den klassischen Fitnessgeräten. „Zuerst macht man in der Regel zehn Minuten Warm-up, dann beginnt man mit den Serien an den Geräten, vielleicht zwei, drei Sätze à 15 Wiederholungen. Als Gewicht würde ich am Anfang 15, 20 Kilogramm nicht überschreiten – eventuell auch weniger“, erklärt die Clubmanagerin. Zum Schluss zeigt sie mir Sauna, Solarium und Wassermassage. „Hier kann man sich entspannen“, sagt sie.

Gern würde ich die Geräte überspringen und mich in die Sauna setzen. Aber das wäre schummeln. Also fange ich mit dem Aufwärmen auf dem Fahrrad an. „Hör einfach auf, sobald du fertig bist“, sagt Dahse und regelt die Einstellungen auf dem Monitor. Ich schraube den Schwierigkeitsgrad herunter, während sie nicht zusieht. Nicht, dass man es am Anfang übertreibt. „Auf dem Monitor kann man auch Netzflix schauen oder im Internet surfen und arbeiten“, sagt die Trainerin, bevor sie mich meinem Schicksal überlässt. Ich beneide Menschen, die während des Trainings noch die Energie finden, um ihren Berufen nachzugehen.

Doch nicht so einfach: Clubmanagerin Aline Dahse erklärt, wie man die richtige Stellung hält. (Dustin Weiss)

Nach fünf Minuten und 24 verbrannten Kalorien will ich aufgeben. Ich sitze nicht mehr, sondern liege fast auf dem Fahrrad. Wie der Hund meiner Bekannten in der Toskana, der mittags in der Augusthitze gern mit ausgestreckter Zunge neben der Straße liegt. Dann plötzlich ein Motivationsschub: Ich möchte bald die 16 Kilometer lange Tigersprungschlucht in China durchwandern. Vor mir sehe ich nun den schneebedeckten Gipfel der Jadedrachen-Berge. Ich höre das Rauschen des Jangtsekiang-Flusses in der Schlucht. Und halte durch.

Inzwischen sind die zehn Minuten vergangen. Das Aufwärmen ist zu Ende, die Geräte sind als Nächstes dran. „AB-Crunch“, also Bauchpresse, heißt das erste. Man zieht zwei Griffholme zu sich, die an Gewichte gebunden sind. "Genau das Richtige", denke ich. Ich fange mit fünf Kilogramm an. Und bleibe auch dabei. Ich sitze sogar falsch, ohne es zu merken. Ein mitleidender Trainer, der vorbeiläuft, rückt mich zurecht. Tiefer kann man nicht sinken – hoffentlich.

„Row“, also rudern, heißt die nächste Maschine. Hier werden die Griffe auf Unterbrusthöhe zum Körper gezogen, so als ob man rudern würde. Darin war ich immer gut. Außer in jenem Urlaub, als unsere Gruppe das Kanu quer zum Ufer lenkte und so den kompletten Kanal lahmlegte. Aber das lag sicherlich am Koordinationsmangel. Mehr als neun Kilos sind im Bremer Fitnessstudio für mich dennoch nicht zu schaffen. Mein Stolz ist verletzt. Nach der Kühle des Bodens sehne ich mich auch gerade. Ich beschließe: Ab jetzt werde ich jede Woche ins Fitnessstudio gehen. Oder jede zweite.

Daumen hoch! (Dustin Weiss)

Als ich zum Gerät „Abduction“ komme – übersetzt hieße es „Entführung“, aber zum Glück sind lediglich die Abduktoren-Muskeln gemeint – schauen mich zwei junge Männer skeptisch an. Ich stelle die Gewichte auf 15 Kilogramm ein. Es funktioniert. Dann die „Glute Press“, also Gluten-Presse. 18 Kilogramm. Mir ist bewusst, dass unterschiedliche Körperteile unterschiedliche Kraft besitzen, jedoch wendet sich meine Stimmung mit der Gewichtssteigerung. Mein Stolz ist gerettet.

Ich probiere noch einige Geräte für Arme, Rücken und Schultern, dann gehe ich auf das Laufband. Auf dem Bildschirm, der an der Wand hängt, laufen die Bilder einer Dokumentation. Es muss sich um eine Reportage über Fischer in einer kleinen Küstenstadt handeln. Das Meereswasser ist kristallklar. Es könnte Kuba sein. Die Bilder helfen dabei, sich beim Laufen zu entspannen.

Die Probestunde geht zügiger zu Ende als gedacht. Ich mache mich langsam auf den Weg in die Umkleidekabine und werfe dabei einen neidischen Blick auf die Wassermassageanlage. Das erste Training im Fitnessstudio war doch nicht so dramatisch, wie ich gedacht hatte. Die Freiheit, Geräte und Intensität selbst auswählen zu dürfen, ist ein Vorteil gegenüber anderen Sportarten. Auch die Flexibilität der Trainingszeiten kann Arbeitnehmern gelegen kommen. Ein Gedanke macht sich breit: Die Erfahrung könnte man in Zukunft vielleicht doch wiederholen.