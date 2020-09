Lief 2011 vom Stapel, der Motorsegler „Rainbow Warrior III" der Umweltorganisation Greenpeace. (Christina Kuhaupt)

Das Schiff ist allemal ein Hingucker: Seit ein paar Tagen hat die „Rainbow Warrior III“, das Flaggschiff der Umweltorganisation Greenpeace, auf der Weser in Höhe der vorderen Überseestadt festgemacht. Der Grund ist ziemlich simpel: Weil es zu Corona-Zeiten nicht einfach ist, die Auflagen in vielen Ländern der Welt einzuhalten, liegt der Motorsegler jetzt in Deutschland, genauer gesagt in Bremen. Greenpeace hatte das Schiff 2009 in Auftrag gegeben, 2010 wurde es zur Fertigstellung in die Fassmer-Werft in Berne überführt. Dort lief es ein Jahr später vom Stapel.

Inzwischen ist „Rainbow Warrior III“ fast das gesamte Jahr für Greenpeace im Einsatz und begleitet die internationalen Kampagnen der Organisation. Zuletzt war die „Rainbow Warrior III“ vor Schweden unterwegs und Teil einer Kampagne gegen den Bau einer Raffinerie. Wie lange das Greenpeace-Flaggschiff noch in Bremen liegt, ist unklar.