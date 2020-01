Sollen weniger kosten: Fleischlose und vegane Gerichte der Betriebe des Studierendenwerks Bremen. (Christina Kuhaupt)

Vegetarisches und veganes Essen in den Einrichtungen des Studierendenwerks Bremen wird ab März günstiger. Dies verkündete der Staatsrat für Wissenschaft, Tim Cordßen, am Donnerstag in der Bürgerschaft. Die subventionierten „Essen I“ und „Essen II“ sollen in ihren fleischlosen und veganen Versionen weniger kosten als die Varianten mit Fleisch und Fisch. Zudem werde der Preis für das Menü an der vegetarischen Theke der Uni-Mensa um 20 Cent gesenkt.

Der Senat begrüße die neue Preisgestaltung, sagte Cordßen. Das Werk betreibe Mensen an der Universität, der Hochschule Bremen und an der Hochschule Bremerhaven. Ein Angebot an der Hochschule für Künste sei in Planung. Von der Preisanpassung erwarte man, dass noch mehr Menschen vegetarisch oder vegan essen, sagte der Staatsrat. In der Mensa auf dem Campus der Uni Bremen sei schon jetzt die Nachfrage danach groß. Im Tagesschnitt seien 70 Prozent der Essensangebote ohne Fleisch oder tierische Produkte wie Milch oder Eier.

Der Forderung der Studierendenvollversammlung der Uni Bremen, nur noch vegetarische und vegane Produkte nach Bioland-Standard anzubieten, erteilt der Senat eine Absage. Der Abgeordnete Philipp Bruck (Grüne) hatte dazu die Position der Koalition erfragt. Cordßen teilte mit, die ausschließliche Beschaffung von Bioland-Produkten sei nicht aus dem bisherigen Budget des Studierendenwerks finanzierbar. Eine Erhöhung der Studierendenwerksbeitrags schließe der Senat zum jetzigen Zeitpunkt aus. Die Umstellung würde sechs Millionen Euro kosten. Ein weiteres Problem sei laut Studierendenwerk, dass nicht immer alle benötigten Produkte im Bioland-Standard verfügbar seien.