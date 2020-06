Die Verbraucherzentrale Bremen rät, im Fleischer-Handwerksbetrieb oder an der Bedientheke des Supermarktes nachzufragen, wie und wo die Tiere geschlachtet wurden. (Jan Woitas/dpa)

Die gesamte Branche der Fleischproduktion, darunter auch das Handwerk, leidet nach Angaben von Herbert Dohrmann unter den Ereignissen beim Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. Dohrmann ist Präsident des Deutschen Fleischer-Verbands, der die Interessen des Handwerks vertritt, und Obermeister der Fleischer-Innung Bremen. „Die beste PR-Abteilung für Veganer und Vegetarier befindet sich zurzeit in Rheda-Wiedenbrück“, sagt Dohrmann.

Herbert Dohrmann, Präsident des Fleischer-Verbandes. (Christian Kosak)

Die Entwicklungen in der Fleischindustrie erfüllten ihn schon seit geraumer Zeit mit Sorge. Die Politik habe ihren Anteil daran. „Seit den 1970er-Jahren wurde gefördert, was wir heute vorfinden.“ In einer an sich kleinteiligen Branche sei mehr und mehr auf große Betriebe gesetzt worden. „Die ländlichen Strukturen wurden dabei weitgehend zerstört“, so der Verbandspräsident.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat einen Gesetzentwurf angekündigt, der das Schlachten und Verarbeiten von Fleisch von 2021 an nur mit Arbeitnehmern des eigenen Betriebs zulässt. Der Koalitionspartner will ebenfalls Konsequenzen ziehen: Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sagte der „Passauer Neuen Presse“: „Das System kann so nicht fortbestehen.“ Die hohen Infektionszahlen im Schlachtbetrieb Tönnies, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Mitarbeiter haben eine bundesweite Debatte über Tierhaltung, Fleischproduktion und -verzehr sowie Konsumverhalten ausgelöst.

Herkunft und Haltungsform an der Theke hinterfragen

Ansprüche an den Tierschutz und das Tierwohl können bei Billigfleisch nicht eingelöst werden, sagt Annabel Oelmann, Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen. Stattdessen sollten Verbraucherinnen und Verbraucher, die nicht mehr Fleisch aus großen Schlachtbetrieben kaufen möchten, auf Qualität statt Quantität setzen. Wichtig sei es, ob im Fleischer-Handwerksbetrieb oder an der Bedientheke des Supermarktes, „auf jeden Fall nachzufragen, woher das Fleisch stammt, aus welcher Haltungsform und auch wie und wo die Tiere geschlachtet wurden“, so Oelmann.

Die Forderung der Bundestagsfraktion der Grünen – eine Steuer auf Fleisch, Wurst und Milchprodukte – ist nach Ansicht von für ­Annabel Oelmann nicht der richtige Weg. „Ein höherer Preis durch eine neue Fleischsteuer oder Tierwohlabgabe garantiert leider keine bessere Qualität, kein höheres Tierwohl oder Arbeitssicherheit in Schlachtereien“, sagt sie. Stattdessen plädiert sie für eine bessere Kennzeichnung, ein staatliches Tierwohllabel. Zudem müsse das Angebot im Handel größer werden. „Im Moment gibt es kaum eine Wahl im Supermarkt.“ Entweder das Angebot entspreche dem gesetzlichen Standard oder es handele sich um deutlich teureres Bio-Fleisch und -Wurst, meist auch mit wenig Auswahl. Auch den Landesbauernverband Niedersachsen überzeugt laut Sprecherin Gabi von der Brelie eine Fleischsteuer nicht, zumal wenn sie nicht zweckgebunden ist.

„Uns ist es wichtig, dass nicht die gesamte Produktionskette in Misskredit gerät“, sagt Christian Kluge, Geschäftsführer des Bremer Bauernverbands. „Es darf nicht alles in einen Topf geworfen werden. In der Fleischproduktion in der Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren enorm etwas in Sachen Tierwohl getan. Wir unterstützen das in jeglicher Form.“ Der Bremer Bauernverband unterstütze Forderungen nach einer Haltungs- und Herkunftsklassifizierung, „damit der Verbraucher erkennen kann, wo das Fleisch herkommt und nach welchen Standards es produziert worden ist“, so Kluge.

Landwirte: Krise trifft die ganze Branche zu unrecht

Die Sorge der niedersächsischen Landwirte, aus deren Ställen jedes dritte deutsche Schwein kommt, sei, dass die Veränderungen in der Branche zulasten der Höfe gingen und der Preisdruck gegenüber den Erzeugern weiter steige. „Wir sind aber auch verärgert, dass diese Krise die ganze Branche trifft und auch auf uns zurückfällt, obwohl uns keinerlei Verschulden trifft“, sagt Sprecherin von der ­Brelie. „Der Verbraucher ist auch ein Teil der Lösung“, ergänzt ihr bremischer Kollege Kluge. „Die Wertschätzung vom Produkt Fleisch muss an der Ladentheke wieder steigen.“ Das unterstützt auch Fleischermeister Dohrmann: „Verbraucher müssen wieder ein Bewusstsein dafür entwickeln, was sie sich da eigentlich aufs Brot oder auf den Grill legen.“ Wenn die gesamte Produktionskette grundlegend verändern werden solle, sagt Kluge, „muss das auch bezahlt werden“.

Das „Agrarpolitische Bündnis Bremen“ (ABB) fordert von der Bremischen Bürgerschaft, ein Ende für Billigfleisch zu beschließen: „In der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung darf bis Ende 2022 kein Billigfleisch aus der Massentierhaltung mehr eingesetzt werden“, heißt es in der Petition. Stattdessen sollen nach Meinung des ABB nur Produkte eingesetzt werden, die aus ökologischem Landbau stammen oder mit einem Tierwohllabel der höchsten Stufe erzeugt wurden.