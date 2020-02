Künftig müssen Kunden für ein Stück Fleisch womöglich tiefer in die Tasche greifen. (Heinz Leitner/123rf)

Fleisch und andere tierische Erzeugnisse könnten teurer werden: Berater der Bundesregierung schlagen eine Zusatzsteuer für tierisch erzeugte Produkte vor, wodurch der Kilopreis für Fleisch um 40 Cent steigen könnte. Neben der Fleischsteuer empfiehlt das sogenannte Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung außerdem eine Zusatzabgabe von zwei Cent pro Kilogramm für Milchprodukte und Eier sowie 15 Cent Aufschlag pro Kilogramm für Käse, Butter und Milchpulver. Das Netzwerk arbeitet im Auftrag der Bundesregierung.

Die Zusatzsteuer soll dazu dienen, Landwirte bei der Umwandlung ihrer Höfe in tierfreundlichere Betriebe finanziell zu unterstützen. Die Einnahmen sollen „die höheren ­Kosten tiergerechter Haltungsverfahren zu einem hohen Anteil von insgesamt 80 bis 90 Prozent ausgleichen“, zitiert die „Neuen Osnabrücker Zeitung“, die zuerst über den Vorstoß berichtet hatte. Geplant ist laut Entwurf, dass bis 2040 alle Landwirte ihre Ställe so ausbauen, dass die dort untergebrachten Tiere mehr Platz und einen Zugang zu Tageslicht haben.

Heutzutage leben die meisten Nutztiere in geschlossenen Ställen und können nicht nach draußen. Schweine haben zudem oft nicht mehr als einen dreiviertel Quadratmeter Platz, während Hühner mit etwa 0,11 Quadratmetern auskommen müssen.

In Bremen und der Region wird der Vorstoß eher skeptisch aufgenommen. Umfassende Konsequenzen erwartet Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen nicht: „Da es eine Steuer ist, kann nicht sichergestellt werden, ob das Geld schlussendlich beim Bauern ankommt.“ Verbraucher seien bereit, für bessere Bedingungen in der Tierhaltung mehr auszugeben. Es müsse jedoch prüfbar sein, ob man tatsächlich in Fleisch aus guter Haltung investiere.

Tierwohllabel als Schritt in die richtige Richtung

Der Vorstoß von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU), ein freiwilliges Tierwohllabel einzuführen, sei eher ein Schritt in die richtige Richtung. „Kunden können sich so bewusst für ein Produkt entscheiden, das zwar teurer, jedoch definitiv von einem glücklicheren Tier ist“, sagt Pannenbecker. Bauern müssten dafür zwar in Vorleistung gehen und zunächst allein in bessere Tierhaltung investieren, doch das sei bei Bio-Produkten auch der Fall.

Das Landvolk Niedersachsen ist ebenfalls „skeptisch, da Steuern nicht zweckgebunden sind“, sagt dessen Sprecherin Gabi von der Brelie. Es sei richtig, sich über höhere Anforderungen in der Tierhaltung Gedanken zu machen, ­jedoch solle der Markt dieses Problem lösen. Gut angenommen werde etwa die Initiative Tierwohl, bei der Händler Bauern für ihren Aufwand beim Tierwohl entschä­digen.

Herbert Dohrmann, Präsident des Deutschen Fleischerverbandes, setzt auch auf Veränderungen im Markt. Dies funktioniere bereits, wie er am Beispiel seiner eigenen Fleischerei in Bremen-Nord verdeutlicht: „Wir arbeiten mit einem Landwirt zusammen, der für uns seine Produktion umgestellt hat. Wir zahlen ihm deshalb mehr, und die Produkte sind entsprechend teurer.“ Eine weitere Steuer hält er für „Blödsinn“ und für eine doppelte ­Bestrafung der Konsumenten. Das Ziel, bis 2040 alle Betriebe nachhaltig einzustellen, sei zudem sehr spät. Dohrmann betont aber auch: „Generell sind höhere Preise richtig. Für Fleisch müssen wieder anständige Preise gezahlt werden.“

Die Erzeugerpreise stärken

Etwas positiver äußerte sich dagegen der Bremer Landwirtschaftsverband. „Wir be­grüßen alle Maßnahmen, die die Erzeugerpreise stärken“, teilt Geschäftsführer Christian Kluge mit. Allerdings sei es entscheidend, „dass das Geld eins zu eins bei den Landwirten ankommt“. Mit der Unterstützung verknüpfte Bedingungen müssten detailliert festgelegt werden und „den hohen Standards, die heute schon umgesetzt werden, Rechnung tragen“.

Die Landesvorsitzenden der Bremer Grünen, Alexandra Werwath und Florian Pfeffer, erklären, dass mehr Tierschutz in der Landwirtschaft sofort und „nicht erst in ferner Zukunft“ umgesetzt werden müsse. Als Beispiel nennen sie den Tierschutzcent, den der grüne Parteichef Robert Habeck ins Spiel gebracht hatte. Er soll ähnlich wie die sogenannte Fleischsteuer funktionieren. Darüber hinaus brauche es aber auch gesetzlich vorgeschriebene Mindeststandards.