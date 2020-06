Bremenports setzt auf eine starke Individualisierung der Arbeitsverträge (Daniel Chatard)

In der Wirtschaft gibt es eine große Herausforderung: Welche Auswirkungen haben der demografische Wandel und der Fachkräftemangel auf ein Unternehmen wie Bremenports?

Martin Lipski: Die Herausforderungen sind in der Tat groß. Jedes Jahr gehen mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand. Deshalb sucht Bremenports regelmäßig in allen Geschäftsfeldern kompetente neue Kollegen zum Teil mit sehr spezifischer Spezialqualifikation. Und dies auf einem engen und umkämpften Arbeitsmarkt. Deshalb setzen wir auf eine aktive, flexible Personalpolitik, eine starke Individualisierung der Arbeitsverträge und wir haben eine hohe Ausbildungsquote.

Bremenports bietet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Reihe von Dingen, die nicht überall selbstverständlich sind. Unter anderem setzt Bremenports seit Jahren intensiv auf das Programm Beruf-Familie-Gesundheit. Wir sind als eines der ersten Unternehmen in Deutschland für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgezeichnet worden, weil wir uns vorbildlich um familienfreundliche Arbeitsbedingungen kümmern. Wir merken bei Bewerberinterviews, wie wichtig diese Themen heute sind. Gleichzeitig investieren wir laufend und in großem Umfang in die persönliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir wollen diese besonderen Arbeitgeberqualitäten deshalb künftig auch noch stärker kommunizieren.

Martin Lipski (59) ist bei der Hafengesellschaft Bremenports Abteilungsleiter Personal. (Martina Buchholz)

Zumindest gibt es eine enge, häufig auch emotionale Bindung der Kolleginnen und Kollegen an das Unternehmen. Es gibt verschiedene gemeinsame Sportgruppen, es gibt Gesundheits- und Familientage. Betriebsfeste und gemeinsame Hafenexkursionen sind hervorragend besucht.

Wir haben rund 70 verschiedene Arbeitszeitmodelle. Teilzeit ist ein großes Thema, flexible Arbeitszeiten ebenso. Dazu gehört schon seit etlichen Jahren, also schon lange vor Corona, dass es die Möglichkeit gibt, im Homeoffice zu arbeiten. Und wir wollen jetzt auch noch einen Schritt weiter gehen: Derzeit verhandeln wir mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung zum Thema Mobiles Arbeiten. Die neuen Technologien, die uns geholfen haben, die Corona-Krise gut zu meistern, schaffen die Voraussetzung für noch mehr Flexibilität.

Ja, natürlich. Es gilt der klare Grundsatz: Die Leistungsfähigkeit des Unternehmens muss zu jederzeit zu hundert Prozent gegeben sein. Der Hafen muss seinen Auftrag erfüllen. Dieser Grundsatz schafft den von allen akzeptierten Rahmen für unsere Personalpolitik.

Die Vielfalt und die Faszination des Themas Hafen, die Sicherheit des Arbeitsplatzes und die Möglichkeit, das Private und das Berufliche zu vereinbaren. Das sind Pfunde, mit denen wir gern wuchern wollen.

Zur Person

Martin Lipski (59)

ist bei der Hafengesellschaft Bremenports Abteilungsleiter Personal.