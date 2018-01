In Walle hat der Kampfmittelräumdienst am späten Freitagabend eine 500-Kilo-Bombe entschärft. Die britische Fliegerbombe war bei Bauarbeiten in der Überseestadt gefunden worden – am „Löwenhof“, wo bereits am 10. Januar ein Blindgänger unschädlich gemacht wurde. Die Entschärfung am Freitag sollte um 20 Uhr beginnen, verzögerte sich jedoch um fast eineinhalb Stunden. Erst um 22 Uhr waren Sprengmeister Thomas Richter und sein Team fertig.

Ab 18.30 Uhr hatte die Polizei alles im 400-Meter-Radius um den Fundort räumen lassen. Die Berufsschule an der Ellmerstraße stand offen für Menschen, die aus ihren Wohnungen mussten. Die Absperrkräfte hätten viel zu tun gehabt, weil Veranstaltungen, etwa im GOP, ausfielen und die Zeit zwischen Fund und Evakuierung relativ knapp gewesen sei, begründete eine Polizeisprecherin die Verspätung. Kurz vor Beginn der Entschärfung um 21.20 Uhr wurden ein Teil der Weser, die Stephanibrücke, die B 75 und die Bahnstrecke nach Oldenburg gesperrt. Auch der Luftverkehr und der ÖPNV waren betroffen.

+++ Aktualisiert um 22:13 Uhr +++