Fliegerbombe in den Industriehäfen entschärft

Bei Sondierungsarbeiten im Ortsteil Industriehäfen ist am Dienstagmorgen eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe im Bereich der Carl-Benz-Straße/ Wehrkamp entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Die Entschärfung sollte an diesem Dienstag um 16.15 Uhr beginnen. Für den Zeitraum der Entschärfung wurde unter anderem die A281 gesperrt, die Anschlussstelle Bremen-Industriehäfen war nicht befahrbar. Nach rund 20 Minuten war die Bombe entschärft, sämtliche Sperrungen wurden wieder aufgehoben.

Der Evakuierungsbereich betrug 300 Meter. In einem Radius von 500 Metern war luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich, bei dem sich Personen zwar in Gebäuden aufhalten dürfen, jedoch nur in Räumen, die vom Fundort abgewandt sind. Neben der A281 wurden auch weitere Straßen kurzzeitig gesperrt. (sei)