Hat einen entflohenen Straftäter zufällig gefasst: die Polizei Bremen. (dpa)

Der am 20. Dezember aus dem Polizeigewahrsam entflohene Nurullah Ö. sitzt wieder hinter Gittern. Laut Polizei konnte der 37-Jährige am frühen Sonnabendmorgen in der Neustadt festgenommen werden. Er war zusammen mit zwei weiteren Personen bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen.

Im Dezember war der Polizei der wegen Verdachts auf Drogenhandel gesuchte Nurullah Ö. bei Wohnungsdurchsuchungen in Bremen und Osterholz-Scharmbeck ins Netz gegangen. Doch noch am selben Abend entwischte er beim Aussteigen aus dem Polizeiauto auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in der Vahr. „Dieser Vorfall ärgert mich maßlos. So etwas darf uns nicht passieren“, hatte Bremens Polizeipräsident Lutz Müller den Vorfall kommentiert, der seitdem die Abteilung Interne Ermittlungen beschäftigt.

Nusrullah Ö. hat sich bei Flucht verletzt

Nun scheint zumindest der externe Schaden behoben: Gegen 3.45 Uhr am Sonnabend registrierten Polizisten des Einsatzdienstes ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in der Neuenlander Straße. Die Einsatzkräfte konnten den Wagen anhalten, doch bei der anschließenden Kontrolle flüchteten die drei Insassen. Mehrere Beamte verfolgten sie und konnten das Trio kurz darauf festnehmen.

Der 37-jährige Ö. hat sich nach Angaben der Polizei bei der Flucht verletzt. Er sei ausgerutscht und mit dem Kopf gegen einen geparkten Pkw geschlagen und habe sich dabei Gesichtsverletzungen zuzogen. Bei seiner anschließenden Festnahme habe er zudem Widerstand geleistet. Nach kurzer ambulanter Behandlung im Klinikum wurde der Mann, gegen den weiterhin ein Haftbefehl vorlag, in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei den beiden weiteren Fahrzeuginsassen handelt es sich um eine 22-jährige Frau und einen 22-Jahre alten Mann, beide aus Bremen. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei Bremen beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten einen Revolver und Munition. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Gegen alle drei Personen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.