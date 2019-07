Teodora Saiha fühlt sich in der neuen Wohnung schon wie zu Hause, hier inspiziert sie den Balkon. (Frank Thomas Koch)

Als Mariana Saiha den Schlüssel zu ihrer neuen Wohnung am Ende tatsächlich in der Hand hält, möchte sie ihn am liebsten gar nicht mehr hergeben. Hauswart Jens Biese hat ihr eben noch gezeigt, wo künftig die Küche stehen wird, wofür welche Anschlüsse im Bad sind und was vor dem Einzug noch zu tun ist. Es hat Tage und Nächte in den vergangenen Monaten gegeben, in denen Mariana Saiha die Hoffnung auf ein Happy-End fast schon aufgegeben hatte.

„Mit offenen Augen in die Obdachlosigkeit“ hatte der WESER-KURIER Ende Mai eine Geschichte überschrieben, die davon erzählte, welche Folgen ein überhitzter Wohnungsmarkt und überlaufene Ämter für überforderte Mieter haben. Bei den Saihas hätte es um ein Haar dazu geführt, dass die Familie auf der Straße gelandet wäre, denn die alte Wohnung musste sie räumen und eine neue war nicht in Sicht.

Die Saihas sind vor fünf Jahren aus Syrien geflüchtet. Die Zeit hat gereicht, um sich heute in Deutschland zu Hause zu fühlen. Aber die fünf Jahre haben nicht gereicht, um die deutsche Bürokratie zu durchschauen. Für Barbara Lorenz waren nicht einmal 70 Jahre genug. „Was ich in der Zeit alles erlebt habe, das glauben Sie nicht“, sagt sie. Die pensionierte Betriebswirtin kümmert sich seit drei Jahren ehrenamtlich um die Saihas. Sie hat inzwischen so viele Briefe an Ämter und Behörden geschrieben und so viel Post zurückbekommen, dass die Korrespondenz mehrere Aktenordner füllt. Jetzt sagt sie: „Meine Kraft ist langsam aufgebraucht.“

Ein Termin wie die Wohnungsübergabe an diesem Montag ist da eine willkommene Kraftquelle für die Flüchtlingshelferin, ein Erfolgserlebnis. Es hat sie auch gefreut, dass sich mehrere Bremer, nachdem sie die Geschichte in der Zeitung gelesen hatten, bei ihr gemeldet hatten, um der Familie eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Lorenz musste auf diese Angebote am Ende aber gar nicht zurückgreifen, denn nach monatelanger Wartezeit meldete sich schließlich auch die Gewoba mit zwei Angeboten.

Ein Schreck nach dem anderen

Eine 60 Quadratmeter große Wohnung in der Bürgermeister-Deichmann-Straße ist nun das neue Zuhause der Saihas. Teodora Saiha, die älteste Tochter der Familie, packt jetzt einen Zollstock aus. Sie misst die Länge der Wände. In Gedanken spielt sie schon einmal durch, was wo in der Wohnung stehen könnte. Zwei Schlafzimmer hat die neue Bleibe, das ist eigentlich ein Schlafzimmer zu wenig, denn die Saihas ziehen hier zu dritt ein.

Der kleine Omar, zwölf Jahre, gehört auch noch dazu. Er bekommt das kleinere Schlafzimmer, dafür aber hat er es für sich allein. Teodora, 18, wird sich das größere Schlafzimmer mit ihrer Mutter teilen. Barbara Lorenz erzählt, dass die Saihas vergangene Woche noch einmal Post vom Gericht bekommen haben. Der Obergerichtsvollzieher kündigte seinen Besuch an.

Für die Saihas war der Brief der nächste Schreck. Sie liegen seit Monaten im Clinch mit ihrer alten Vermieterin, die sie unbedingt raus haben wollte aus der alten Wohnung. Es ging hin und her, schnell hatten Anwälte in dieser Angelegenheit das Sagen. Barbara Lorenz hat irgendwann den Mieterverein eingeschaltet. „Ohne die Hilfe des Mietervereins hätten wir das alles nicht durchgestanden“, sagt Lorenz heute.

Dass sich der Gerichtsvollzieher angekündigt hat, bedeutet für die Flüchtlingshelferin weitere Arbeit, sie muss wieder telefonieren, wieder Termine abmachen. Sie kann das aber diesmal ohne den allergrößten Druck tun, denn im Grunde hätte es diesen Bescheid gar nicht mehr gebraucht. Die Saihas werden längst in ihrer neuen Wohnung in Gröpelingen sein, wenn der Gerichtsvollzieher am 6. August tatsächlich um 10 Uhr zur Zwangsvollstreckung vor der Tür der alten Wohnung in Walle stehen sollte. „Wahnsinn“ nennt Lorenz den bürokratischen Aufwand, mit dem sie in den vergangenen drei Jahren Bekanntschaft gemacht hat.

Von Umzügen hat sie spätestens jetzt die Nase voll. Drei Angebote von Umzugsunternehmen musste sie dem Jobcenter, das die Kosten übernimmt, vorlegen. Bis sie die zusammen hatte, war wertvolle Zeit verstrichen. Beim Jobcenter ist sie mit ihren Unterlagen wegen Überfüllung zweimal nicht weiter als bis zur Anmeldung gekommen. Zwei Unternehmen haben mittlerweile ihr Angebot zurückgezogen. Und weil Lorenz, wie sie sagt, vom Jobcenter nichts mehr gehört hat, bürgt sie jetzt selbst für die Kosten.

Wenn die Saihas in ihrem neuen Wohnzimmer aus dem Fenster schauen, dann sehen sie gepflegte Grünanlagen. Die Gewoba hält das Areal gut in Schuss. Auf der Rückseite des Sechs-Partien-Hauses gibt es ein Klettergerüst, eine Schaukel, einen Sandkasten mit Bagger und eine Bank zum Verweilen. Bis zur Wohnung der Schwester ist es nicht weit. Auch die Volkshochschule, an der Teodora Kurse belegt, ist von hier gut erreichbar. Teodora steht auf dem Balkon, sie schaut sich um, und dann kommt sie zurück. Sie sagt: „Es ist richtig schön hier.“