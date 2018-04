Die Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge ist nach wie vor ein erheblicher Kostenfaktor. (dpa)

Die Stadtgemeinde Bremen wird im laufenden Jahr gut 60 Millionen Euro für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (sogenannte umA) ausgeben, 2019 soll dieser Betrag auf rund 45 Millionen Euro schrumpfen. Diese Planzahlen finden sich im Entwurf einer Senatsantwort auf eine entsprechende Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Das Thema wird die Landesregierung am Dienstag beschäftigen.

Für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre liegen inzwischen Abrechnungen vor. Danach hat Bremen 2016 für die 2078 Betreuungsfälle jeweils durchschnittlich 38.912 Euro ausgegeben. 2017 waren es im Schnitt 36.124 Euro, verteilt auf 1726 Fälle. Nach Darstellung des Senats lag Bremen mit seinen Pro-Kopf-Kosten deutlich unter dem Schnitt der Kommunen, die an einem statistischen Vergleich der Großstadtjugendämter teilnehmen.

Mehr zum Thema „Loyal und fleißig“ Immer mehr Flüchtlinge als Azubis Aus humanitären Gründen, vor allem aber um den Fachkräftemangel zu verringern, bilden immer mehr ... mehr »

„Wie auch in Köln mit ebenfalls unterdurchschnittlichen Fallkosten macht sich hier der hohe Bestand an sogenannten Altfällen, die aufgrund der bereits durchgeführten Maßnahmen inzwischen einen geringeren pädagogischen Bedarf haben, bemerkbar“, heißt es zur Begründung in der Senatsvorlage. Gleichwohl ist die Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge nach wie vor ein erheblicher Kostenfaktor.

Aktuell beläuft sich der Gesamthaushalt von Land und Stadtgemeinde Bremen – also ohne den Bremerhavener Etat – auf etwa fünf Milliarden Euro. Für das laufende Jahr rechnet die Landesregierung mit etwa 300 Neuzugängen für das gesamte Bundesland. Davon kommen nach dem üblichen Verteilungsschlüssel 80 Prozent auf Bremen und 20 Prozent auf die Seestadt zu.