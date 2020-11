Um Flüchtlinge von den griechischen Inseln, wie hier auf Moria, geht es bei dem geplanten Bremer Landesaufnahmeprogramm, das von der Bundesregierung derzeit blockiert wird. (Petros Giannakouris / dpa)

Soll Bremen rechtlich gegen die Weigerung des Bundesinnenministeriums vorgehen, ein Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge aus den Lagern auf den griechischen Ägäis-Inseln aufzulegen? Diese Frage hat am Montagabend den Koalitionsausschuss des rot-grün-roten Regierungsbündnisses beschäftigt. Die drei Partner hatten sich bereits vor einiger Zeit dafür ausgesprochen, über ein formales Aufnahmeprogramm rund 100 besonders hilfsbedürftige Menschen nach Bremen zu holen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte hierfür jedoch seine Zustimmung verweigert.

In der Koalition gibt es unterschiedliche Auffassungen dazu, wie hierauf reagiert werden sollte. Während Linke und Grüne dafür sind, den Klageweg zu beschreiten, will die SPD den Konflikt mit Seehofer offenbar nicht auf die Spitze treiben. Wie Teilnehmer des Koalitionsausschusses dem WESER-KURIER berichteten, treten die Sozialdemokraten dafür ein, zunächst die Ergebnisse einer Klage abzuwarten, die das Land Berlin im Zusammenhang mit einem dort geplanten, ähnlichen Landesaufnahmeprogramm gegen das Bundesinnenministerium angestrengt hatte. Das Thema wurde deshalb vom Koalitionsausschuss ergebnislos vertagt.

Unterdessen hat der Senat am Dienstag beschlossen, im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten 100 Familienangehörigen ­syrischer Flüchtlinge, die bereits in Bremen leben, den Zuzug in die Hansestadt zu gestatten. Das Programm zielt auf Angehörige, die nicht im Rahmen des normalen Familiennachzugs nach dem Aufenthaltsgesetz einreisen können. Ein Bundesgesetz beschränkt den Zuzug auf Mitglieder der Kernfamilie. „Es gibt darüber hinaus aber Konstellationen, in denen nach Auffassung des Senats weitere Einreisen aus humanitären Gründen gestattet werden sollten“, so Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Voraussetzung für die Aufnahme sei, dass die bereits in Bremen lebenden Flüchtlinge den Lebensunterhalt der Neuankömmlinge bestreiten können.