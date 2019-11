Die acht Nordmazedonier wurden noch am selben Tag zurückgeschickt. (Frank Thomas Koch)

Am Flughafen Bremen war Endstation: Die Bundespolizei hat bereits am vergangenen Freitag vier Erwachsenen und vier Kindern aus Nordmazedonien die Einreise nach Deutschland verweigert und die Gruppe umgehend in die nordmazedonische Hauptstadt Skopje zurückgeschickt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, waren die vier Erwachsenen bereits den Behörden bekannt.

Ein 23-Jähriger hatte seit 2010 schon mehrere Asylfolgeanträge gestellt und war durch Straftaten polizeilich bekannt. Zuletzt wurde er im Dezember 2017 an der österreichischen Grenze abgewiesen. Eine 47-Jährige, die 2012 aus Deutschland abgeschoben wurde, wurde 2017 beim unerlaubten Grenzübertritt mit ihrem Ehemann an der österreichischen Grenze von der Bundespolizei festgenommen. Gegen eine 23-Jährige, die 2014 erstmals eingereist war und deren Asylfolgeanträge abgelehnt wurden, lag ebenfalls ein Aufenthaltsverbot vor. Bei einer 28-Jährige gab es den Verweis der französischen Behörden, dass ein Einreiseverbot in den Schengenraum vorliegt.

Die vier Erwachsenen wurden gemeinsam mit ihren vier Kindern zum Flughafen Hannover gebracht, von wo aus sie am Freitagnachmittag nach Skopje zurückgeflogen wurden. (sei)