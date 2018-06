Der Flughafen Bremen will ein Gepäckchaos wie im Sommer 2017 vermeiden. (dpa)

An den Sommer 2017 werden sich einige Flugreisende vom Flughafen Bremen nur ungern zurückerinnern. Einige Fluggäste mussten ohne Gepäck abheben, andere dagegen mehrere Stunden am Gepäckband warten. Der ehemalige Flughafenchef Jürgen Bula verwies damals auf technische Probleme und einen hohen Krankheitsstand beim Personal.

Auch in diesem Sommer könnte dem Bremer Airport laut "Radio Bremen" wieder ein Gepäckchaos drohen. Um dem entgegenzuwirken, sollen kurzfristig 30 Stellen in der Gepäckabfertigung neu besetzt werden, da es andauernden Personalmangel gebe. Pikant dabei: Erst im vergangenen Jahr hatte der Flughafen rund 100 Mitarbeiter an eine Tochtergesellschaft ausgelagert und einige Stellen abgebaut - Kostenpunkt damals: drei Millionen Euro. Die 30 Stellen sollen zunächst mit Studenten und Leiharbeitern besetzt werden. Eine Garantie für einen chaosfreien Sommer ist das laut "Radio Bremen" aber nicht. Es könne in Hochzeiten weiterhin zu Verzögerungen kommen, wird eine Sprecherin zitiert. (sei)