Die Fluglinie Bulgarian Air Charter fliegt in Zukunft von Bremen nach Burgas. (Imago)

Der Flughafen Bremen hat neue Verbindungen bekannt gegeben: Wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte, erhöht die Fluggesellschaft Ryanair die Frequenz auf der Strecke nach Mallorca, ebenso fliegt die Lufthansa häufiger nach München.

Ab Mitte Juni wird außerdem die bulgarische Fluglinie Bulgarian Air Charter einmal in der Woche an die Schwarzmeerküste nach Burgas fliegen. Ryanair fliegt im Sommerflugplan neunmal in der Woche nach Mallorca, statt wie bisher siebenmal. Ab dem 1. Juni geht es mit der Lufthansa sechsmal pro Woche von Bremen nach München.

Der Flughafen Bremen war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil er im Zuge der Germania-Insolvenz seine Finanzen neu ordnen muss. Mehr dazu lesen Sie hier.

Auch in der vergangenen gab der Flughafen bereits bekannt, das zwei neue Airlines auf Germania folgen. Die deutsche Sundair und die türkische Corendon übernehmen insgesamt acht Ziele der insolventen Airline.