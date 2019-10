Bis 2003 gelangte Perfluoroctansulfonsäure als Bestandteil des Feuerlöschschaums über die Entwässerung des Airportgeländes in die Grollander Ochtum. (Archivbild / Roland Scheitz)

Was ist mit dem Grollander Grabenwasser? Anwohner der chemiebelasteten Ochtum fühlen sich schlecht informiert über den Fortgang der Dinge. Im Frühjahr waren sie erstmals über die Verunreinigung des Gewässers in Kenntnis gesetzt worden: Perfluoroctansulfonsäure (PFOS), bis 2003 Bestandteil des auf dem Flughafen Bremen verwendeten Feuerlöschschaums, gelangt über die für den Flugbetrieb unerlässliche Entwässerung des Airportgeländes in die Grollander Ochtum. Und das bis heute. Eine senatsressortübergreifende „Arbeitsgruppe PFOS“ ist damit beschäftigt, das Problem in den Griff zu bekommen – und Unklarheiten zu beseitigen.

Zum aktuellen Zwischenstand der Experten aus den Ressorts Häfen, Gesundheit und Umwelt aus dieser Woche zählt ein gemeinsames Vorhaben mit den niedersächsischen Behörden. Nach der Untersuchung von Wasser und Boden sowie Obst und Gemüse, unternehmen die Gesundheitsbehörden den nächsten Schritt: Beide Bundesländer wollen „eine erste Datenbasis“ über die Konzentration perfluorierter Chemikalien (PFC) – zu denen auch PFOS gehört – in Milch und Fleisch gewinnen.

„Eine Untersuchung von Milch-, Blut- und Leberproben wird im Rahmen dieses Monitorings kontinuierlich bis zum Ende des Jahres stattfinden“, teilt Christina Selzer mit. Wie die Sprecherin von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) erläutert, werden zufällig ausgewählte landwirtschaftlichen Betrieben und solche mit Weideflächen an der Ochtum einbezogen. Ziel sei es, „Erkenntnisse zur allgemeinen Hintergrundbelastung dieser Umweltkontaminanten“ zu bekommen. Zudem solle die Möglichkeit geschaffen werden, „Gehalte in Proben von Rindern, die Ochtumwasser aufgenommen haben“, einzuordnen.

Sowohl die Bremer Fachabteilungen als auch das niedersächsische Verbraucherschutzministerium empfehlen längst, keine Fische aus der Ochtum mehr zu verzehren. Obst und Gemüse aus Siedlungsgärten und von den Parzellen mehrerer Kleingartenvereine werden aktuell auf Schadstoffe untersucht. Grollander Anwohner fragen sich, wie es um ihre Gärten steht und ob das, was sie geerntet haben, essbar ist. Eine Anlaufstelle, an der mitgebrachten Obst und Gemüse kontrolliert wird, gibt es nicht, auch wenn sich das manche wünschen. Die Untersuchungen sind viel komplizierter, als dass sie im ambulanten Verfahren denkbar wären.

Erste Ergebnisse der Untersuchungen haben dazu geführt, dass die Umweltbehörde empfiehlt, auch weiterhin „unbedingt“ auf die Bewässerung mit Grabenwasser zu verzichten. 29 Obst- und Gemüseproben seien auf 32 unterschiedliche per- und polyfluorierte Verbindungen untersuchten worden. Als einzige Ausnahme sei eine Rucola-Probe aufgefallen, in der die „sehr niedrige Konzentration von 0,29 Mikrogramm“ PFBA (Perfluorbutansäure) je Kilogramm Frischsubstanz gemessen worden sei. Dieser Fund zeige, dass Verbindungen aus der großen Stoffgruppe der perfluorierten Chemikalien (PFC) von Pflanzen aufgenommen werden könnten und sie deshalb nicht mit Ochtumwasser gegossen werden sollten.

Weitere 18 Proben befänden sich gegenwärtig zur Untersuchung im Labor, sagt Christina Selzer. Zur Beprobung von Obst und Gemüse habe die Gesundheitsbehörde „einen risikoorientierten Ansatz“ gewählt. Demnach wurde sich auf Gärten konzentriert, die mit Grabenwasser gegossen und in deren Böden bereits PFC-Verbindungen nachgewiesen wurden. „Es wird eine repräsentative Auswahl an Proben untersucht, die ein breites Spektrum verschiedener Sorten abdeckt oder von denen große Mengen verzehrt werden.“

Kontrolle von Äpfeln und Kartoffeln

Als Beispiele werden Äpfel und Kartoffeln genannt. Sobald alle Ergebnisse vorliegen, werde die Gesundheitsbehörde eine Beurteilung der Gehalte in Hinblick auf PFOS und PFOA (Perfluoroctansäure) vornehmen. „Dabei ist zu beachten“, heißt es, „dass es derzeit keine rechtlich verbindlichen Grenzwerte in Lebensmitteln gibt.“ Auch für den Boden existierten noch keine Grenz- und Prüfwerte, hatte der Senat kürzlich in einer Fragestunde mitgeteilt. Grundwasserproben hingegen hatten im Sommer ergeben, dass der Geringfügigkeitsschwellenwert für PFOS von 0,1 Mikrogramm je Liter nicht überschritten wird. Lediglich für die Gebiete östlich der Grollander Ochtum sei noch keine abschließende und gesicherte Bewertung möglich. Die Menge von 0,1 Mikrogramm entspricht dem Trinkwasserleitwert – der im Frühjahr auch an zwölf Messstellen der Neuenlander Wasserlöse und ihrer Umgebung eingehalten wurde.

Die Mitglieder der „Arbeitsgruppe PFOS“ kommen regelmäßig zusammen, um sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen und aktuelle Erkenntnisse zu bewerten. Auch „die jeweils Betroffenen“, darunter die Ortsämter Huchting und Woltmershausen/Neustadt, die Kleingartenvereine, Anglervereine und Bewohner der Grundstücke, auf denen Proben genommen worden sind, seien bislang „selbstverständlich informiert“ worden und würden auch künftig auf dem Laufenden gehalten.

Eine zentrale Rolle spielt nun die Flughafensanierung. Eine Machbarkeitsuntersuchung hat nach Angaben der Behörden zur Folge, dass nun vorgesehen sei, „die ungeregelten und diffusen Einträge von PFC-Verbindungen in die Kanalisation beziehungsweise in die Grollander Ochtum zeitnah zu unterbinden“. Der hoch belastete Feuerlöschübungsplatz des Flughafens soll eine Oberflächenabdichtung bekommen. Nach der bereits angeordneten hydraulischen Grundwassersanierung würde eventuell anfallendes Sickerwasser dann zusammen mit dem Grundwasser durch Aktivkohlefilter gereinigt. Hintergrund sei, „dass für PFC-verunreinigte Böden praktisch bundesweit keine Deponiekapazitäten zur Verfügung stehen“. Der Bremer ist nicht der einzige Flughafen, von dem Giftgefahr ausgeht.