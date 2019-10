Vorbereitung für den Abtransport: Das Düsenverkehrsflugzeug VFW 614 wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag mit Schwerlasttransportern zur „Museumswiese“ des Hamburger Airbus-Standortes gebracht. (DEUTER)

Bremen/Hamburg. Jahrelang stand sie neben der Besucherterrasse des Bremer Flughafens, vor fünf Jahren wurde die legendäre VFW 614 – das erste in Serie gebaute Düsenverkehrsflugzeug in der Bundesrepublik Deutschland – wegen des Airport-Umbaus wurde sie auf dem benachbarten Airbus-Werksgelände zwischengelagert. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die VFW 614 nun von dort abtransportiert.

Viele Airport- und Flugzeugfans hätten sich sicherlich gewünscht, dass die VFW 614 wieder an ihren alten Standort zurückkehrt, aber schon seit zwei Jahren stand fest, dass der Flieger nach Hamburg kommt – auf die „Museumswiese“ des Hamburger Airbus-Standortes. Airbus benötigt die Fläche nach eigenen Angaben selber. Eine Beziehung hat die VFW 614 auf jeden Fall zum europäischen Flugzeughersteller: Hergestellt und entwickelt wurde das Düsenverkehrsflugzeug bei den Vereinigten Flugtechnischen Werken (VFW) in Bremen, die später im Unternehmen Airbus aufgingen. Insgesamt wurden in der 1970er-Jahren 19 Flugzeuge dieses Typs produziert.

Der 44-Sitzer war nach Angaben der Fachzeitschrift „Flug-Revue“ für den Zubringerverkehr mit hoher Frequenz ausgelegt und vereinte die Geschwindigkeit eines Düsenflugzeuges mit den Start- und Landeeigenschaften einer Propellermaschine. Das augenfälligste Merkmal des Jet-Airliners sei die Position der Triebwerke auf den Tragflächen gewesen. Dadurch sollte der Einsatz auf unbefestigten Flugfeldern ermöglicht werden. Durch die Anordnung habe sich die Gefahr des Ansaugens von Fremdkörpern verringert und sie erlaubte ungeteilte und damit effizientere Landeklappen.

Nachdem Airbus zusammen mit der Interessengemeinschaft Freundeskreis VFW 614 vergeblich versucht hatte, eine langfristige Unterbringung für den historischen Jet im Bremer Raum zu finden, hatte der Flugzeugbauer entschieden, in norddeutschen Werken gefertigte Flugzeuge aus der Airbus-Historie an einem Standort auszustellen. Auf der „Museumswiese“ sind bereits ein HFB 320 „Hansa Jet“, eine C-160 D „Transall“, eine Nord N 2501 „Noratlas“ sowie eine „Super Guppy“ versammelt. Pro Jahr besichtigen mehr als 60 000 Besucher den Standort.

Der Düsenjet mit der Baunummer 15 hat nach Angaben des Freundeskreises VFW 614 eine bewegte Geschichte hinter sich: Zunächst flog die VFW 614 für eine französische Fluggesellschaft, danach sollte sie eigentlich in Bremen verschrottet werden. Es kam anders: Airbus suchte nach einem Erprobungsträger für die Qualifizierung von Systemteilen, die VFW 614 wurde von Airbus-Azubis wieder in einen flugtauglichen Zustand versetzt. Unter anderem wurde das Flugzeug als Versuchsträger für das Flugsteuerungssystem der A380 eingesetzt. Nach diesen Einsätzen hatte sich 2001 der damalige Flughafenchef Manfred Ernst erfolgreich dafür eingesetzt, dass das Flugzeug neben die Besucherterrasse des Airports kommt.

Laut Freundeskreis existieren auf jeden Fall noch vier weitere Flugzeuge vom Typ VFW 614: jeweils eins im Luftfahrtmuseum Aeronauticum in Nordholz, im Museum in Oberschleisheim, in Speyer und in ein zerlegtes Modell in Berlin.