Am Mittwochmorgen konnten mehrere Maschinen am Flughafen Bremen nicht abheben. (Studio b Bremen)

Wegen der Erkrankung eines Fluglotsen am Bremer Flughafen sind fünf Flugzeuge am Mittwoch erst mit längerer Verspätung gestartet. "Zwischen 6 und 7 Uhr war der Tower leider geschlossen", sagte die Sprecherin der Deutschen Flugsicherung, Anja Naumann. Die Frühschicht habe sich krankgemeldet, der nächste Lotse sei erst um 7 Uhr gekommen. Wegen des Ausfalls gab es insgesamt Verspätungen von dreieinhalb Stunden. Zwischen 10 und 10.30 Uhr musste der Tower noch einmal geschlossen werden, um dem Lotsen eine Auszeit zu ermöglichen. In Bremen arbeiten derzeit elf Lotsen, sodass sich laut der Sprecherin jeder Ausfall bemerkbar macht. Über die Verspätungen hatte zunächst die Nord-West-Zeitung.

Mehr zum Thema Löcher stopfen Deutsche Flugsicherung ringt um zusätzliche Lotsen Die zahlreichen Verspätungen im europäischen Luftverkehr aus dem Sommer 2018 waren auch auf zu ... mehr »

(dpa)