Kai Wargalla ist kulturpolitische Sprecherin der Bremer Grünen. (Frank Thomas Koch)

Erstmals hat die Kulturdeputation Mittel aus den neu geschaffenen Fördertöpfen für die sogenannte junge Szene und die Subkultur vergeben. Für 2020 werden es insgesamt 50.000 Euro sein, für 2021 stehen 200.000 Euro bereit. Mit dem komplett neuen Förderansatz und der Mittelvergabe soll flexibel auf die experimentelle Ausrichtung und Spontaneität der Szene reagiert werden. Zugleich soll so der bürokratische Aufwand für die meist ehrenamtlichen Beteiligten gering gehalten werden.

Laut Kai Wargalla, kulturpolitische Sprecherin der Grünen, werde mit den neuen Fördertöpfen eine innovative Szene gestärkt, die für Bremens Attraktivität und Anziehungskraft auf junge Menschen von enormer Bedeutung sei. „Junge Menschen und subkulturelle Initiativen hatten es in der Vergangenheit schwer, an Kulturförderung zu gelangen. Sie fielen durchs Raster, weil sie spontaner und experimenteller arbeiten und sich bisher nicht in den etablierten Förderstrukturen wiedergefunden haben“, erklärte Wargalla. Die subkulturelle und die junge Kulturszene sei stark vom ehrenamtlichen Engagement geprägt, gerade dort würden schon Projekte mit relativ geringen Mitteln weiterhelfen. Es sei eine hohe Zahl an Anträgen eingegangen. „Das zeigt, dass hier eine Lücke bestand und dass der Bedarf enorm hoch ist“, sagte Wargalla. Erste Projekte könnten sogar noch in diesem Jahr gefördert werden, ab dem Frühjahr werde dann mehr Geld zur Verfügung stehen.