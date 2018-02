Neuer Veranstalter, neue Pläne für die Breminale: Die Kulturbehörde und die Wirtschaftsförderung Bremen prüfen das Konzept. (Christina Kuhaupt)

Die neu gegründete Veranstaltungsagentur Concept Bureau hat ihre Planungen für die Breminale 2018 der Kulturbehörde vorgelegt. In einem Papier für die Sitzung der Kulturdeputation an diesem Dienstag ist von einem „umfassenden künstlerisch-programmatischem Konzept“ die Rede, das der neue Veranstalter des Kulturfestivals am Osterdeich erarbeitet hat. Vom Kulturressort ist dieses Konzept bereits bewertet worden. Die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) hingegen wird noch prüfen, ob das Traditionsfestival weiterhin förderungswürdig ist.

Bislang war es so, dass Sternkultur als Veranstalter Fördermittel bekam. Von der Kulturbehörde gibt es seit 2016/17 einen festen Haushaltstitel in Höhe von 60 000 Euro jährlich. Für 2017 kamen zusätzlich 5000 Euro aus dem Projektmitteltopf. So sollte es auch im Haushalt 2018/19 sein: 65 000 Euro sind eingeplant. Außerdem flossen im vergangenen Jahr 50 000 Euro aus einem Projektmitteltopf der WFB – für 2018 waren bereits 60 000 Euro bewilligt. Wegen des Streits zwischen den veranstaltenden Gesellschaften Breminale GmbH und Sternkultur wurden diese Gelder zurückgestellt. Concept Bureau als neuer Veranstalter musste neue Anträge stellen und ein Konzept vorlegen. Da sich die Kalkulation und die Zahlen zu den vorherigen Konzepten geändert hätten, habe es Nachfragen der WFB an den Veranstalter gegeben, sagt Jens Joost-Krüger, WFB-Projektleiter. Wenn alles geprüft sei, müsse der Vergabeausschuss der WFB der Förderung zustimmen. Ergebnis offen.

Das neue Konzept bleibt den Mitgliedern der Kulturdeputation bis zur Sitzung vorenthalten. Der CDU-Deputierte Claas Rohmeyer hatte bei der Behörde um Einsicht gebeten. Er sehe sich sonst nicht in der Lage, die Vorlage zu bewerten. Durch den Veranstalterwechsel nach zehn Jahren wolle er gern genau wissen, was sich ändern wird. Auf die Nachfrage des CDU-Abgeordneten reagierte das Kulturressort und informierte darüber, dass das Konzept in einer nicht öffentlichen Sitzung den Deputierten vorgestellt werde.

Da es sich in diesem Fall um eine private Agentur und nicht um eine öffentliche Einrichtung handele, könne die Behörde das Konzept nicht öffentlich machen, sagt Alexandra Albrecht, Sprecherin des Kulturressorts. Über die Förderung des Kulturressorts müsse nicht mehr entschieden werden, weil bereits ein Haushaltstitel eingerichtet sei und nur die Behörde eine fachliche Einschätzung abgeben müsse.

„In dem Konzept sind Sachen enthalten, die noch nicht abschließend feststehen“, sagt Jonte von Döllen, neuer künstlerischer Leiter. Er wolle Rücksicht auf mögliche Partner nehmen, mit denen noch verhandelt werde. Wenn alles geklärt und abgeschlossen sei, habe er kein Problem, die Planungen offen zu legen und vorzustellen. Bei der Organisation einer Großveranstaltung wie der Breminale komme es immer wieder zu Änderungen. So wurde am Montag bekannt, dass der Verein Kulturbeutel, ein in der Deputationsvorlage aufgelisteter Kooperationspartner, zeitlich verhindert sei.

„Wir wollen das Festival breiter aufstellen und machen niemandem die Türen zu“, sagt von Döllen. Er führe derzeit Gespräche mit potenziellen Partnern wie Schwankhalle, Theater Bremen, Musikerinitiative Bremen oder Hochschule für Künste. Aber es gebe auch Partner, die abgesprungen seien. So habe sich der Clubverstärker entschuldigt und für 2018 abgesagt. Der Verbund von Musikspielstätten aus Bremen wolle sich die Entwicklungen der Breminale vorerst anschauen. Auch das Musiker-Austauschprojekt Stage Europe Network hat abgesagt.

„Ich hätte mir gewünscht, dass nicht nur ein Konzept für die Breminale vorgelegt worden wäre“, sagt die Vorsitzende der Kulturdeputation, Miriam Strunge (Linke). Sie hoffe, dass es im kommenden Jahr auch andere Pläne gebe. Die Sitzung der Kulturdeputation an diesem Dienstag ab 15 Uhr im Konsul-Hackfeld-Haus an der Birkenstraße ist öffentlich.