Auf der Palliativstation des Klinikums Links der Weser herrscht eine Ein-Personen-Besuchs-Regelung für Schwerstkranke mit begrenzter Lebenserwartung. (Ingo Moellers)

Um Schwerstkranken auf der Palliativstation des Klinikums Links der Weser über die Ein-Personen-Besuchs-Regelung hinaus Kontakte zu ermöglichen, finanziert der Förderverein der Palliativstation am Klinikum Links der Weser mit mehreren tausend Euro die Installation eines WLAN-Netzes noch vor Weihnachten. Das teilt der Vorsitzende Hans-Joachim Willenbrink mit. Auf diese Weise können die Patienten auf dieser Station dann in Bild und Ton per Computer auch anderen Angehörigen etwas mitteilen.

Schwerstkranke mit einer sehr begrenzten Lebenserwartung leiden laut Willenbrink extrem darunter, dass sie nur mit einem Angehörigen persönlichen Kontakt haben dürfen. Erst in der Sterbephase ist diese Regelung gelockert. Auch für die Mitarbeitenden auf der Station ist ihm zufolge diese Kontakteinschränkung kaum zu ertragen.

Mehr zum Thema Petition zur Pflege Neubewertung der Betreuung von Sterbenskranken in Bremen Mark Castens hat sich mit einer Petition dafür eingesetzt, dass die Versorgung todkranker Menschen ... mehr »

Damit Palliativpatienten weitere Angehörige oder Freunde in der ihnen verbleibenden Zeit sehen und sprechen können, finanziert der Förderverein die umgehende Installation des WLAN-Netzes. Die Gesundheit Nord (Geno), der gemeinnützige Verbund der vier kommunalen Kliniken in der Stadt Bremen, kann dafür laut Fördervereinsmitteilung kein Geld zur Verfügung stellen.

Der Förderverein der Palliativstation am Klinikum Links der Weser setzt Spendengelder für Menschen ein, deren Lebenszeit begrenzt ist, und unterstützt seit vielen Jahren die Geno mit ihrer Palliativstation. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.palliativ-bremen.de.