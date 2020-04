Podcast „Hinten links im Kaiser Friedrich“

Folge 13: Wie Bremens Bürgermeister um Aufmerksamkeit buhlen

Silke Hellwig und Wigbert Gerling

Einige Politiker in Bremen versuchen sich in der Krise zu profilieren. Ob das der Sache oder der Eitelkeit dient, darum geht es in der 13. Folge des WESER-KURIER-Podcasts.