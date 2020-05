Die Folge an sich gibt es hier:

Was ist bei den Grünen los? Welcher Flügel schlägt mit demselben? Was ist vom geplanten Bremen-Fonds zu halten? Und von der Klima-Enquetekommission? Um diese und andere Fragen, die Bremen bewegen, dreht sich die 16. Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“. Außerdem wird verraten, wer in Folge 17 zu Gast sein wird.

