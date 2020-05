Die Grundqualifikation Stricken brachte Anja Stahmann mit, als sie zu den Grünen stieß. Aber das war es natürlich nicht allein, was sie in die Arme der Partei trieb. Was Sie am Amt der Senatorin reizt und was sie quält, berichtet sie in der 17. Folge „Hinten links im Kaiser Friedrich“, die zumindest teilweise wieder in besagtem Gasthaus stattfand. Außerdem geht es ums Einkaufen in Walle, ums Studieren in Göttingen und – Ehrensache – um Bremerhaven.

