Stefan Luft war einst stellvertretender Regierungssprecher in Bremen, außerdem Mitglied der CSU. Inzwischen hat er sich zu einem Integrationsforscher gemausert. Aber wie weit ist es mit seiner eigenen Integration her? Und wie lebt es sich, umzingelt von Frauen? Darüber plaudert der Politikwissenschaftler in der 18. Folge, die – selbstredend unter strengsten Auflagen - wieder original „Hinten links im Kaiser Friedrich“ entstanden ist.

Die aktuellen Folgen „Hinten links im Kaiser Friedrich“ erscheinen immer samstags auf www.weser-kurier.de und allen gängigen Podcastplattformen.