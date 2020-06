Wie wird man berühmt? Und wer ist die ominöse Bine? Warum wurde nichts aus einem Posten in Bremens Regierung? Über solche Fragen plaudert der weithin bekannte Wirtschaftswissenschaftler und formelle Emeritus, also Pensionär Rudolf Hickel in der 20. Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“. Hickel enthüllt auch, wie der Verkauf der Gewoba verhindert wurde und wann seine Autobiografie erscheint.

Die aktuellen Folgen „Hinten links im Kaiser Friedrich“ erscheinen immer samstags auf www.weser-kurier.de und allen gängigen Podcastplattformen.