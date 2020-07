In der ersten Folgen von „Hinten links im Kaiser Friedrich“ galt er noch als unbeschriebenes Blatt, nun ist er selbst zu Gast: Sebastian Schmugler, just als Juso-Chef in Bremen im Amt bestätigt. In der 25. Folge des Podcasts plaudert er über seinen politischen Ehrgeiz, über seine Wollmütze, über die Produktion von Schlagzeilen und sein Ehrenamt.

Die aktuellen Folgen „Hinten links im Kaiser Friedrich“ erscheinen immer samstags auf www.weser-kurier.de und allen gängigen Podcastplattformen.