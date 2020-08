Hat Elisabeth Motschmann eine Zukunft in der CDU-Fraktion des Bundestags? Hat sie eine Zukunft an der Spitze der Frauen-Union in Bremen? Warum zeigt sie sich auf Instagram am Bügelbrett? Hat man auf dem Berliner Parkett genug zu lachen? Diese und andere Fragen beantwortet die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete in der 27. Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“.

