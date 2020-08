Was hat der Senat in den zurückliegenden 358 Tagen geschafft, was nicht, wie haben sich die Senatorinnen und Senatoren ge- und womit herumgeschlagen? Darum drehte sich eine WK-Umfrage und nun auch die 28. Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“. Zum Ende hin wird sie allerdings traurig: Denn sie erinnert an das Wirken und Schaffen von Jupp Hattig, der nicht nur Wissen, sondern auch Spaß in die Bu… das Parlament brachte.

