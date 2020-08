Podcast „Hinten links im Kaiser Friedrich“

Folge 29: Mustafa Güngör und die Fraktionschef-Schule

Silke Hellwig und Wigbert Gerling

Was hat Mustafa Güngör an die Spitze der SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft getrieben? Diese und andere Fragen beantwortet er in der 29. Folge des Podcasts "Hinten links im Kaiser Friedrich".