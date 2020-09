Was hat Dorothea Dreizehnter dazu bewogen, einen Vertrag als Chefin des Bremer Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno) zu unterzeichnen? Bislang hat sich dieser Posten als Schleudersitz erwiesen, wie klein ist also das Kleingedruckte in der Aufgabenbeschreibung ausgefallen? Wie schneiden die bremischen Parteien derzeit in der berühmten Sonntagsfrage ab? Und: Macht Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff dem Bürgermeister Konkurrenz? Um diese Fragen dreht sich die 32. Podcast-Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“.

