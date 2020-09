Von Björn Fecker ist allerhand bekannt: Er ist Mitglied der Grünen, er ist Fraktionschef in der Bürgerschaft und Fußballfunktionär. Was viele aber nicht wissen: Warum er das „R“ rollt, welches Fach er aus Versehen für einige Zeit studierte und welche politischen Ambitionen er noch hat. Antworten gibt es – natürlich nur – in der neuesten Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“.

Die aktuellen Folgen „Hinten links im Kaiser Friedrich“ erscheinen immer samstags auf www.weser-kurier.de und allen gängigen Podcastplattformen.